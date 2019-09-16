Прямой эфир

В результате стрельбы на севере Москвы пострадали два человека

0
Фото: ТАСС/Галкин Николай
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два человека пострадали в результате стрельбы из огнестрельного оружия у станции метро «Тимирязевская» в Москве. Об этом агентству городских новостей «Москва» 16 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел в ночь на 15 сентября на Дмитровском шоссе у входа в вестибюль станции метро. Неизвестный из неустановленного оружия открыл стрельбу по двум приезжим из Омска 1998 и 1999 годов рождения, после чего скрылся. Оба раненых были госпитализированы.

По словам врачей, один из пострадавших получил открытую проникающую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и проникающее ранение глазного яблока, а другой — непроникающие огнестрельные ранения живота, предплечья и мочки уха.

В МВД возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, уточняет РИАМО. Личность нападавшего устанавливается. Выясняются обстоятельства произошедшего.

7 сентября сообщалось, что момент расстрела мужчины на Павелецкой площади в Москве попал на видео. Пострадавший был госпитализирован.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полиция проверит достоверность обстрела машины журналистов в Туве
В Петербурге мужчина обстрелял детский сад

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019