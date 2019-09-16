В результате стрельбы на севере Москвы пострадали два человека

Два человека пострадали в результате стрельбы из огнестрельного оружия у станции метро «Тимирязевская» в Москве. Об этом агентству городских новостей «Москва» 16 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел в ночь на 15 сентября на Дмитровском шоссе у входа в вестибюль станции метро. Неизвестный из неустановленного оружия открыл стрельбу по двум приезжим из Омска 1998 и 1999 годов рождения, после чего скрылся. Оба раненых были госпитализированы.

По словам врачей, один из пострадавших получил открытую проникающую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и проникающее ранение глазного яблока, а другой — непроникающие огнестрельные ранения живота, предплечья и мочки уха.

В МВД возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, уточняет РИАМО. Личность нападавшего устанавливается. Выясняются обстоятельства произошедшего.

7 сентября сообщалось, что момент расстрела мужчины на Павелецкой площади в Москве попал на видео. Пострадавший был госпитализирован.