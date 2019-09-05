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В Петербурге мужчина обстрелял детский сад

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали мужчину, открывшего огонь по зданию детского сада. Об этом сообщает в четверг, 5 сентября, «РИА Новости».

Сообщение о стрельбе поступило в правоохранительные органы в среду. Прибывшие на место полицейские задержали стрелявшего, им оказался мужчина 1980 года рождения.

По предварительной информации, он стрелял из пневматической винтовки из окна своей квартиры по окнам детского сада, добавляет «Газета.ру». В результате пострадал мужчина 1976 года рождения.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» и наложили штраф.

Накануне шестилетнего ребенка ранили из пневматики во дворе дома под Хабаровском. Девочке оказали медицинскую помощь, ее жизнь вне опасности, подозреваемый задержан.

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