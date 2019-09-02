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В Красногорске мужчина открыл стрельбу с балкона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Подмосковье задержали мужчину, устроившего стрельбу с балкона жилого дома из неустановленного оружия. Об этом 2 сентября телеканалу «360» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел на бульваре Космонавтов в Красногорске. Местный житель 1974 года рождения с балкона произвел несколько выстрелов из неустановленного предмета по окнам соседей. В настоящее время он задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства.

В результате ЧП никто не пострадал. Полицейские проводят проверку. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела, пишет «Москва 24».

29 августа очевидцы сообщили о массовой драке со стрельбой в московском парке.

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