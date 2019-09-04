Шестилетнего ребенка ранили из пневматики во дворе дома под Хабаровском

Уголовное дело возбуждено по факту ранения шестилетнего ребенка во дворе дома в Хабаровском крае. Статья – «Покушение на убийство».

Инцидент произошел 3 сентября 2019 года. Как сообщает ИА AmurMedia, подозреваемого задержали. Им оказался 52-летний хозяин квартиры на первом этаже этого дома. По его словам, ему не понравилось, что во дворе шумят дети, поэтому он достал пневматическую винтовку и выстрелил в их сторону.

Девочке оказали медицинскую помощь, ее жизнь вне опасности. Мужчина в момент стрельбы был в состоянии опьянения. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В июле сообщалось о том, что в Башкирии ребенок стрелял по автомобилю из пневматического оружия.