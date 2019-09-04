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Пьяный житель Хабаровска выстрелил в ребенка из-за шума во дворе

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В Хабаровске пьяный мужчина выстрелил в ребенка из винтовки из-за шума во дворе. Об этом в среду, 4 сентября, сообщает Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю.

«По версии следствия, выстрел произвел 52-летний мужчина, проживающий на первом этаже жилого дома. Ему не понравилось, что во дворе шумят дети. Мужчина произвел выстрел в их сторону из пневматической винтовки», — говорится в сообщении ведомства.

В результате стрельбы шестилетняя девочка получила ранение, ей была оказана медицинская помощь.В пресс-службе уточнили, что в момент преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следствие возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. «а, в, е, и» ч.2 ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство». Подозреваемый задержан и в данный момент решается вопрос об его аресте.

Накануне 3 сентября в суд Томской области было передано уголовное дело в отношении местного жителя, ранившего ребенка: мужчина стрелял в бездомную собаку и попал в ногу девочки.

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