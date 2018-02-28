Огнестрельный психоз

Кровавой расправой был омрачен вечер вторника в Казани — в доме на улице Авангардной мужчина открыл стрельбу из ружья. Его жертвами стали как минимум два человека — один из них сотрудник спецназа Росгвардии, прибывший по сигналу от соседей, другой погибший — гражданское лицо. Один из предполагаемых преступников был обнаружен мертвым во время штурма, с огнестрельным ранением. Подробности и версии событий в материале портала iz.ru.

Что случилось

Трагедия разыгралась в доме 187, где на первом этаже находится отдел полиции № 10 «Промышленный», вечером.

По словам местных жителей, 32-летний казанец Александр П. устроил дебош на лестничной клетке квартиры, где якобы проживал со своей супругой. Соседи слышали женские крики, а затем прозвучали выстрелы. Позже начала поступать противоречивая информация об обстоятельствах преступления.

«Вечером 27 февраля на улице Авангардной г. Казани неустановленный мужчина нанес огнестрельные ранения сотрудникам правоохранительных органов. В результате на месте скончался сотрудник СОБР, госпитализирован сотрудник полиции», — говорится в сообщении СКР.

Стрелок был не один

Из пресс-релиза стало известно, что у предполагаемого преступника был сообщник, который погиб на месте. Позже в ходе спецоперации был задержан основной подозреваемый.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц) и ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — говорится в сообщении.

По данным РЕН ТВ, погибший боец СОБРа — Эльдар Тухватулин. Подозреваемый причинил ему ранение в шею, от которого страж порядка скончался в больнице. Еще один раненый — местный участковый, ему стрелок попал в ногу.

Обстоятельства гибели одного из сообщников неясны. СКР утверждал, что в ходе перестрелки предполагаемый подельник был убит. Однако позже в пресс-службе МВД по Татарстану заявили, что подозреваемый покончил с собой.

Об одном из вероятных соучастников (речь, вероятно, идет об Александре П.) известно, что он систематически нарушал административное законодательство и злоупотреблял спиртным. В отношении него несколько раз составлялись протоколы за распитие алкоголя.

Кроме того, за проблемным жильцом числились многочисленные неоплаченные штрафы и кредиты. Водительского удостоверения его лишили по суду в 2017 году с пометкой «опасный водитель».

Известно еще о двух раненых. Вероятно, один из них — участковый, первый среагировавший на сигнал о ЧП.

— Участковый хотел остановить преступника, в итоге стрелявший ранил участкового. Полицейский получил пулю в ногу, — сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

По данным «Интерфакса», злоумышленник вел стрельбу из охотничьего ружья. Во время спецоперации он сдался спецназовцам и отдал оружие.

казань1 Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Вопросов больше, чем ответов

Вероятнее всего, речь идет о пьяной выходке собутыльников, один из которых проживал в подъезде злополучного дома. Изначально в СМИ и пабликах фигурировала женщина, к которой якобы возникли претензии у Александра П. на почве ревности. Однако позже появилась другая версия.

По данным iz.ru, первоначально сигнал в полицию поступил от жильца 61-й квартиры Александра А. Он сообщил полицейским, что в его жилище пытается попасть вооруженный мужчина, предположительно сосед. Заявитель уточнил, что вместе с ним в квартире находятся трое несовершеннолетних и мать-инвалид.

Конфликт между звонившим жителем и предполагаемым преступником и его подельником мог носить затяжной характер из-за асоциального поведения П.

Окончательно разобраться в ситуации предстоит следователям СКР.

— Следственным управлением СК России по Республике Татарстан сформирована и начала работу на месте происшествия следственная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — заверили в ведомстве.