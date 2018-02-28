Устроивший стрельбу в Казани покончил с собой

Житель Казани, который устроил перестрелку в подъезде многоквартирного дома, покончил с собой. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

"В Казани завершена спецоперация, проведенная сотрудниками МВД по Республике Татарстан во взаимодействии с Росгвардией, по задержанию злоумышленника, открывшего стрельбу. В ходе операции правонарушитель покончил с собой", – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Татарстану.

При этом ранее сообщалось, что человек, открывший огонь, сдался полиции.

Перестрелка произошла на улице Авангардной во вторник вечером. От полученных ранений скончался боец ОМОНа Росгвардии по Республике Татарстан. Ранения получили участковый и еще один местный житель — гражданский.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц) и ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).