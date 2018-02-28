В МВД назвали причину перестрелки в Казани

Мужчина устроил стрельбу в жилом доме в Казани из-за конфликта с женой и ее братом. Об сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Татарстана.

Стрелявший Александр Петров по заявлению своей жены был арестован на 10 суток за хулиганство. Отбыв наказание, мужчина взял помповое ружье и пошел выяснять отношения с женой и ее братом, у которого укрывалась женщина, рассказали в ведомстве.

Брат супруги запер дверь перед агрессивным мужчиной и вызвал полицию. По предварительным данным, после прибытия наряда Петров открыл огонь.

Перестрелка произошла на улице Авангардной во вторник вечером. В результате от полученных ранений скончался боец ОМОНа Росгвардии по Республике Татарстан. Ранения получили участковый и еще один местный житель — гражданский.

По уточненным данным МВД, во время спецоперации стрелок покончил с собой.