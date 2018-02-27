МВД подтвердило гибель спецназовца при стрельбе в Казани

Сотрудник ОМОНа, получивший ранение при перестрелке на улице Авангардная в Казани, скончался в больнице.

Об этом сообщил представитель МВД по Татарстану агентству «РИА Новости».

В результате инцидента, по предварительным данным, также ранены полицейский и гражданский.

Как стало известно, стрельбу устроил местный житель 1983 года рождения Александр Петров. Пользователи соцсетей охарактеризовали мужчину как «известного дебошира». Он был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов.