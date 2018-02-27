Открывший стрельбу в Казани мужчина ликвидирован

Мужчина, открывший стрельбу в многоэтажном доме в Казани, ликвидирован. Им оказался 34-летний местный житель по имени Александр Петров.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, мужчина открыл стрельбу из помпового ружья, зарегистрированного на него. Он забаррикадировался в собственной квартире и начал стрелять по прохожим из окна.

По предварительным данным, стрелявший находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате случившегося пострадали четыре человека, погиб сотрудник правоохранительных органов.