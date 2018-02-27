Очевидец рассказал подробности стрельбы в Казани

Жительница многоэтажки в Казани, в которой мужчина открыл стрельбу, рассказала подробности инцидента. По ее словам, причиной стрельбы могла стать бытовая ссора.

«Вроде как мужчина пьяный пытался попасть домой, наш сосед. Его жена не пускала. Она хотела в отдел добежать, а он ее расстрелял», — рассказала женщина.

Она также отметила, что стрелявший потом отстреливался от прибывших на место событий сотрудников ОМОНа.

«Все соседи повыходили. Хотели увидеть, что происходит. Нас потом загнали обратно, накричали: не выходите ни в коем случае», — сказала жительница дома.

Как писал портал iz.ru, по предварительным данным в результате стрельбы были ранены четыре человека, один из которых погиб.