Стрельбу в Казани устроил «известный местный дебошир»

Как стало известно, стрельбу в Казани устроил местный житель 1983 года рождения Александр Петров. Пользователи соцсетей охарактеризовали мужчину как «известного дебошира».

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции, подъезд, в котором забаррикадировался подозреваемый, оцеплен. В нем могут находиться до 100 человек.

По предварительным данным, в результате стрельбы погиб сотрудник полиции, еще три человека пострадали.

Ранее в соцсетях была размещена видеозапись с места событий в Казани.