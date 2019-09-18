Умер второй пострадавший при стрельбе у метро в Москве полицейский

Скончался второй полицейский, пострадавший при стрельбе у метро «Рязанский проспект» в Москве. Им оказался 41-летний Алексей Лимонов, сообщает в среду, 18 сентября, телеканал РЕН ТВ.

Журналисты уточняют, что мужчина умер в машине скорой помощи по пути в больницу. Ранее от полученных ранений скончался его напарник Максим Веялко.

По данным следственного управления СК по Москве, ЧП произошло вечером 18 сентября в вестибюле станции метро «Рязанский проспект» при попытке задержания сотрудника полиции метрополитена, подозреваемого в получение денежных средств от гражданина без документов. Правоохранитель оказал сопротивление и открыл стрельбу из табельного оружия по своим коллегам. В результате один из полицейских погиб на месте, состояние второго оценивалось как тяжелое.

Телеканал РЕН ТВ ранее уточнял, что размер взятки составил 1 тыс. рублей. Журналисты также узнали, что задержанным оказался старший прапорщик Алексей Смирнов.