Горькая пилюля: можно ли вылечить депрессию медикаментами

В России, по данным статистики, уже несколько лет подряд растут продажи антидепрессантов. Получить такое лекарство по рецепту не составляет труда. Но помогают эти средства не всем. Своим взглядом на проблему с «Известиями» поделились специалисты и те, кто сам пережил депрессию.

Во всем многообразии

По данным ВОЗ, от депрессии в мире страдают более 264 млн человек. Это расстройство медики считают одной из главных причин инвалидности. И по прогнозам число страдающих от депрессии будет лишь увеличиваться.

Автор цитаты «Депрессия может в ближайшее время выйти на первое место с списке заболеваний. Сегодня ситуация связана и с паникой в обществе: сообщения о вирусе, колебания курса, изменения на фондовых рынках. Огромное количество информации, часто непроверенной. Это стресс, а любой стресс влияет на настроение человека», — объясняет заместитель главного врача по медицинской части Психиатрической клинической больницы № 4 им. П.Б. Ганнушкина Михаил Левин.

Проявляться депрессия может не только в изменении настроения.

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— Сниженное настроение может сопровождаться ангедонией — утратой возможности получать удовольствие, нарушением трудоспособности, апатией, иными симптомами, в том числе соматическими , может проявляться и болевыми ощущениями. Это маскированная депрессия, — рассказывает в беседе с «Известиями» Левин.

При скрытой депрессии человек часто не понимает, что нуждается именно в помощи психиатра. Однако постепенно, как уверяют эксперты, растет и информированность общества, и, соответственно, выявляемость болезни. О проблеме рассказывают и стараются помочь в поиске выхода из кризисного состояния. Получается, впрочем, не у всех.

Необходимый костыль

Методы лечения депрессии врач определяет в зависимости от состояния пациента. Чаще всего это комплекс мер, среди которых и антидепрессанты. Отношение к медикаментозному лечению у широкой публики, как правило, полярное: или желание обойтись совсем без лекарств, или вера в их чудодейственную силу. Правда, поясняют психиатры, находится посередине.

Горькая пилюля Фото: Depositphotos

Прогулки, физическая активность и хобби действительно могут позволить человеку отвлечься от мрачных мыслей, но только при легких состояниях. В более сложных случаях без поддержки извне проблематично даже просто встать с кровати и начать что-то делать, не говоря уже о том, чтобы проходить курс психотерапии и следовать советам специалиста.

Заместитель главного врача по медицинской части Психиатрической клинической больницы № 4 им. П.Б. Ганнушкина Михаил Левин Депрессия может быть разной степени выраженности, и не всегда для восстановления хватит ресурсов организма. Антидепрессанты позволяют повысить уровень серотонина, улучшить общее настроение, чтобы человек мог двигаться дальше. Если не назначить профильное лечение, не дать человеку эту подпорку, то рушатся даже социальные связи, ухудшаются отношения в семье. Ведь близкие не всегда понимают, что у человека болезнь. Они могут воспринимают это как лень.

Долгий путь к осознанию

Олег опробовал на себе разные методы лечения, пытаясь справиться с депрессией. На поиски баланса у него ушло несколько лет.

— Антидепрессанты и любое медикаментозное лечение дают лишь временный эффект, но не решают вашу проблемы. Хорошие врачи сразу говорят, что те или иные препараты — это некие костыли для тебя сейчас, а если хочешь действительно избавиться от болезни, то, когда ты окрепнешь, предстоит делать то, то и то, чтобы ситуация не повторилась. Прислушиваются к таким слова редко. Мы всегда ищем волшебную таблетку. Иногда о том, что ее нет, не говорят и сами специалисты. Для некоторых медицина — это бизнес, — считает Олег.

Горькая пилюля Фото: Depositphotos

Так, полгода медикаментозного лечения позволили ему восстановить силы и даже снова выйти на работу. Но в скором времени история повторилась. Депрессия вернулась и стала сильнее. Даже то, что с проблемой он не оставался один на один — рядом была любимая девушка — не помогало.

Автор цитаты «Ты не хочешь ничего делать. Вообще. Лежишь день, два, три, неделю, как овощ. В начале, когда всё это только начинается, близкие тебя жалеют, тебе сочувствуют, хотят помочь, но вскоре всё это улетучивается. Ведь все видят, что тебе ничего не угрожает, что в жизни всё вроде хорошо, а ты ничего не предпринимаешь, депрессуешь. Потом я понял для себя, что ни в коем случае не нужно активно обсуждать эти темы с друзьями, родственниками. Никто тебя не поймет, кроме того человека, который пережил это, и специалиста. Бывают моменты, когда необходимо выговориться, но нельзя всё перекладывать на других.»

Стремление сбросить с себя ответственность за свое здоровье — на лекарство, на врача или родственника — по мнению Олега, одна из ключевых проблем, которые стояли на его пути к выздоровлению.

Олег Мы бежим к врачу, говорим: «Лечите меня». А потом, если ничего не произошло, врача же обвиняем в том, что он неправильно выписал таблетки, неправильно назначил лечение. При этом сами ничего не пытаемся исправить: привычки, питание, образ жизни. Даже рекомендации нормально не соблюдаем. Поход к врачу это всегда работа двоих. Если ты доверишься врачу и будешь помогать, то в борьбе с болезнью вас уже двое. Вы не просто садитесь и начинаете жаловаться, вы разбираете ту или иную ситуацию, вам дают инструменты, домашнее задание. После этого вы идете и начинаете работать над самим собой. Это непросто, особенно когда симптомы прошли, депрессии будто бы и нет.

Горькая пилюля Фото: Depositphotos

Олегу в конце концов удалось понять, что волшебной технологии, которая позволит исправить всё легко и просто, не существует. Тогда лечением пришлось заняться заново. Но уже подключать и самостоятельную работу. И эта часть программы постепенно закрепилась в его жизни.

— Помню, после завтрака я садился за лекции, смотрел, конспектировал, находил, что мне нужно сегодня сделать. Я мог просто пойти на прогулку, мог заниматься арт-терапией, спортом, чтением. Каждый день я работал сам над собой. Я понял, что депрессия — не какое-то ужасное состояние, от которого нужно бежать. Депрессия — защитный механизм организма, сигнал к действию. И мне он помог поменять свою жизнь, — вспоминает Олег.

Чем больше людей начнет относиться к проблемам с душевным здоровьем так же серьезно, как ко всем остальным, тем больше будет историй выздоровления, соглашаются эксперты.

— В лечении нет готовых решений и шаблонов, всё индивидуально и включает целый комплекс направлений, по которым нужно работать. Но радует, что постепенно растет культура, люди становятся более цивилизованными и начинают понимать, что пойти к психиатру так же нормально, как пойти к гинекологу, стоматологу, — полагает врач-психиатр и руководитель центра душевного здоровья Alter Андрей Шмилович.