Горькая пилюля: можно ли вылечить депрессию медикаментами
В России, по данным статистики, уже несколько лет подряд растут продажи антидепрессантов. Получить такое лекарство по рецепту не составляет труда. Но помогают эти средства не всем. Своим взглядом на проблему с «Известиями» поделились специалисты и те, кто сам пережил депрессию.
Во всем многообразии
По данным ВОЗ, от депрессии в мире страдают более 264 млн человек. Это расстройство медики считают одной из главных причин инвалидности. И по прогнозам число страдающих от депрессии будет лишь увеличиваться.
Проявляться депрессия может не только в изменении настроения.
— Сниженное настроение может сопровождаться ангедонией — утратой возможности получать удовольствие, нарушением трудоспособности, апатией, иными симптомами, в том числе соматическими, может проявляться и болевыми ощущениями. Это маскированная депрессия, — рассказывает в беседе с «Известиями» Левин.
При скрытой депрессии человек часто не понимает, что нуждается именно в помощи психиатра. Однако постепенно, как уверяют эксперты, растет и информированность общества, и, соответственно, выявляемость болезни. О проблеме рассказывают и стараются помочь в поиске выхода из кризисного состояния. Получается, впрочем, не у всех.
Необходимый костыль
Методы лечения депрессии врач определяет в зависимости от состояния пациента. Чаще всего это комплекс мер, среди которых и антидепрессанты. Отношение к медикаментозному лечению у широкой публики, как правило, полярное: или желание обойтись совсем без лекарств, или вера в их чудодейственную силу. Правда, поясняют психиатры, находится посередине.
Прогулки, физическая активность и хобби действительно могут позволить человеку отвлечься от мрачных мыслей, но только при легких состояниях. В более сложных случаях без поддержки извне проблематично даже просто встать с кровати и начать что-то делать, не говоря уже о том, чтобы проходить курс психотерапии и следовать советам специалиста.
Долгий путь к осознанию
Олег опробовал на себе разные методы лечения, пытаясь справиться с депрессией. На поиски баланса у него ушло несколько лет.
— Антидепрессанты и любое медикаментозное лечение дают лишь временный эффект, но не решают вашу проблемы. Хорошие врачи сразу говорят, что те или иные препараты — это некие костыли для тебя сейчас, а если хочешь действительно избавиться от болезни, то, когда ты окрепнешь, предстоит делать то, то и то, чтобы ситуация не повторилась. Прислушиваются к таким слова редко. Мы всегда ищем волшебную таблетку. Иногда о том, что ее нет, не говорят и сами специалисты. Для некоторых медицина — это бизнес, — считает Олег.
Так, полгода медикаментозного лечения позволили ему восстановить силы и даже снова выйти на работу. Но в скором времени история повторилась. Депрессия вернулась и стала сильнее. Даже то, что с проблемой он не оставался один на один — рядом была любимая девушка — не помогало.
Стремление сбросить с себя ответственность за свое здоровье — на лекарство, на врача или родственника — по мнению Олега, одна из ключевых проблем, которые стояли на его пути к выздоровлению.
Олегу в конце концов удалось понять, что волшебной технологии, которая позволит исправить всё легко и просто, не существует. Тогда лечением пришлось заняться заново. Но уже подключать и самостоятельную работу. И эта часть программы постепенно закрепилась в его жизни.
— Помню, после завтрака я садился за лекции, смотрел, конспектировал, находил, что мне нужно сегодня сделать. Я мог просто пойти на прогулку, мог заниматься арт-терапией, спортом, чтением. Каждый день я работал сам над собой. Я понял, что депрессия — не какое-то ужасное состояние, от которого нужно бежать. Депрессия — защитный механизм организма, сигнал к действию. И мне он помог поменять свою жизнь, — вспоминает Олег.
Чем больше людей начнет относиться к проблемам с душевным здоровьем так же серьезно, как ко всем остальным, тем больше будет историй выздоровления, соглашаются эксперты.
— В лечении нет готовых решений и шаблонов, всё индивидуально и включает целый комплекс направлений, по которым нужно работать. Но радует, что постепенно растет культура, люди становятся более цивилизованными и начинают понимать, что пойти к психиатру так же нормально, как пойти к гинекологу, стоматологу, — полагает врач-психиатр и руководитель центра душевного здоровья Alter Андрей Шмилович.