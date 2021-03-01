Из широких штанин: ЕС хочет ввести электронный паспорт вакцинации

В Евросоюзе собираются создать единый паспорт о вакцинации от коронавируса. Этот документ планируют подготовить уже к лету. Многие страны, экономика которых сильно зависит от туризма, поддержали эту идею. Они считают, что такие сертификаты можно использовать для свободы передвижения внутри ЕС, а также для получения благ докарантинной жизни. Однако с ними согласны далеко не все. О том, почему паспорта вакцинации вносят раскол в ЕС,— в материале «Известий».

Дайте больше свободы

Страны Европейского союза договорились разработать систему единых электронных паспортов вакцинации. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам видеосаммита ЕС, на котором обсуждали меры по борьбе с пандемией коронавируса. «Политическая задача — добиться этого в ближайшие месяцы. Мы обсуждали возможность введения в течение трех месяцев», — пояснила политик. Она надеется, что это может быть готово уже к лету.

Главы государств и правительств 27 стран обменялись идеями по этому поводу. При этом они так и не пришли к единому выводу, какие преимущества может дать подобный документ, однако договорились, какие сведения должны быть в нем приведены. Теперь государствам — членам ЕС предстоит создать необходимую базу данных для регистрации прививок и личного QR-кода для вакцинированных людей.

Из широких штанин Фото: REUTERS/Janis Laizans

Канцлер Германии отметила, что введение единых электронных паспортов вовсе не означает, что именно те, кто сделал прививку от коронавируса и получил электронный «паспорт вакцинации», смогут спокойно путешествовать. «Никаких политических решений по этому поводу мы еще не приняли», — отметила Меркель, добавив, что пока европейцы не очень охотно прививаются от коронавируса . В целом в большинстве стран ЕС от ковида вакцинировались меньше 2% населения.

По израильской системе

Страны, которые сильно зависят от туризма, настаивают на том, чтобы те, кто сделал прививку, смогли спокойно путешествовать внутри ЕС. Среди них Австрия, Греция и Болгария. «Те, кто вакцинировался, должны иметь полную свободу. Но также и те, кто переболел коронавирусом, и, следовательно, у них есть иммунитет, а также люди, у которых отрицательный ПЦР-тест», — уверен канцлер Австрии Себастьян Курц. Политик отметил, что, если на уровне ЕС не удастся добиться какого-то общего решения по этому вопросу, Австрия «будет реализовывать этот проект на национальном уровне».

Такой же точки зрения придерживается и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Считается, что именно он предложил ввести единый для ЕС сертификат о вакцинации. Форму документа разработало его правительство. «Хотя мы не будем делать вакцинацию обязательной и не будем делать ее условием для поездок», — утверждал он в письме председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Однако разработку документа единого образца для всех стран — членов ЕС о полученной прививке от ковида он назвал «неотложной задачей». Его поддержали Испания, Португалия и Мальта.

Из широких штанин Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

При этом «любой, кто с помощью этого паспорта может доказать, что ему сделали прививку, должен спокойно путешествовать внутри ЕС, не отправляясь по приезду на карантин», пояснил он в беседе с Süddeutsche Zeitung.

За образец документа хотят взять «зеленый паспорт», который ввели в Израиле. Его обладатели — люди, вылечившиеся от коронавируса, а также те, кто сделал прививку, — получили возможность посещать тренажерные залы, театры, спортивные мероприятия, а также летать за границу . Кстати, Израиль лидирует по темпам вакцинации населения от коронавируса. Так, 16 февраля число сделавших прививку в стране перевалило за 4 млн.

Правительства Греции и Кипра подписали двусторонние соглашения с Израилем, согласно которым с апреля все израильтяне с «зеленым паспортом» могут без проблем въезжать в эти две страны. Мальта также ведет переговоры с Израилем по этому вопросу. Швеция и Дания уже объявили о создании электронных свидетельств о вакцинации, а в Эстонии и Польше при въезде в страну от карантина освобождаются люди, предъявившие сертификат о вакцинации.

В России заявили, что будут следить за процессом введения электронных сертификатов о вакцинации в ЕС. Если этот проект реализуется, то это «станет предметом глубокого анализа и будущих контактов с европейцами по этому поводу», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . «Но пока об этом говорить преждевременно. Но подобные договоренности и подобное общее понимание в Евросоюзе, конечно, очень важный аспект, который нам предстоит проанализировать», — отметил он. Песков не уверен, что «какие-то нюансы сейчас проработаны и понятны самим странам-членам», поэтому в настоящее время нет никаких международных договоренностей на этот счет. В данном случае это процессы, которые проходят внутри Евросоюза, добавил российский чиновник.

Из широких штанин Фото: REUTERS/Benoit Tessier

За введение единых электронных «паспортов вакцинации» выступают и представители туристической индустрии в странах Евросоюза. Так, туроператор из Дюссельдорфа Alltours собирается с ноября предоставлять номера в отелях только тем, кто сделал прививку от коронавируса.

Есть много «но»

Однако внутри ЕС идею «паспортизации» поддерживают далеко не все. Пока речь идет только о медицинском документе, пояснил глава Европейского совета Шарль Мишель. «Дальше мы посмотрим, могут ли эти сертификаты использоваться для других целей, и если да, то при каких обстоятельствах», — добавил он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что пока «науке неизвестно, могут ли привитые люди заражать других коронавирусом, а также в течение какого времени сохраняется иммунитет, приобретенный после вакцинации». К тому же есть еще одна проблема: как обеспечить соблюдение прав тех, кто не получил доступа к вакцине, и какую альтернативу предложить тем, у кого есть уважительные причины не делать прививку. На эти вопросы пока также нет ответов . Фон дер Ляйен отметила, что впоследствии страны ЕС проведут основательную дискуссию по этим вопросам и придут к консенсусу об использовании сертификата.

Из широких штанин Фото: REUTERS/Matthias Rietschel

Еще одну причину против введения паспортов также назвал Шарль Мишель. Он пояснил, что если сертификат сделают условием для путешествий, то многие могут воспринять это как введение принудительной вакцинации. А во многих государствах считают, что вакцинацию необходимо оставить добровольной. Такой же точки зрения придерживается и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Она рекомендовала на данном этапе не делать обязательными такие сертификаты в качестве требования для путешественников.

«Надо учесть этические моменты»

Одним из главных достижений ЕС всегда была свобода передвижения, отмечает в беседе с «Известиями» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. «Государства по-разному реагируют на введение единых паспортов вакцинации. В целом, несмотря на это, Европа, скорее всего, придет к общему стандарту, найдет общую модель: то ли это будет единый паспорт вакцинации, то ли QR-коды. Но все неоднозначно. Как быть людям, которые в силу медицинских причин не могут прививаться? Этические моменты должны приниматься в расчет», — подчеркнул политолог.

С ним согласен и ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. По словам эксперта, идея создания в ЕС единого реестра вакцинированных и переболевших уже давно витает в воздухе. «Будет разработан единый подход к обеспечению безопасности в условиях открытости границ. Это необходимо для функционирования Евросоюза как единого образования без внутренних границ. С одной стороны, этого требуют и логика развития самого ЕС, и логика ситуации. С другой стороны, это выглядит как подтверждение некоторых конспирологических теорий. По крайней мере так могут подумать сторонники теории заговора . В общем ситуация неоднозначная», — считает Камкин.

Из широких штанин Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/JesÃ�S HellÃ�N