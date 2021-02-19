Не в укол сказано: Израиль готов признавать сертификаты о прививке РФ

Израиль готов начать переговоры с Россией о взаимном признании сертификатов о вакцинации, заявили «Известиям» в министерстве туризма еврейского государства. Там отметили, что это упростит въезд россиян в страну. Ее постепенное открытие для иностранцев начнется только в марте, для граждан РФ — ближе к середине года, уточнили в минтуризма. В посольстве РФ в Тель-Авиве «Известиям» сообщили, что правительство России ведет обсуждение выдачи международно признанных сертификатов о вакцинации. Но обратили внимание: израильские власти до сих пор не дали разрешение на экстренное применение в стране вакцины «Спутник V», а минздрав еврейского государства все еще не санкционировал закупку частной клиникой «Хадасса» 1,5 млн доз российского препарата.

Страна обетованная

С 21 февраля в Израиле вступает в силу очередной пакет коронавирусных послаблений — открываются фитнес-клубы, бассейны, гостиницы (правда, пока без ресторанов), театры, клубы и др.

Но доступны эти заведения будут только для обладателей «зеленых паспортов» — то есть тех граждан, которые уже успели привиться от COVID-19 или переболели вирусом. С этим документом для израильтян откроются также курорты Мертвого моря. Такими «зелеными паспортами» правительство страны намерено убедить привиться как можно большее число граждан.

Масштабная кампания по вакцинации населения препаратом от компании Pfizer-bioNTech в Израиле началась 20 декабря. По состоянию на середину февраля, в стране привились уже 3,67 млн человек, то есть 40% из 9 млн населения страны. В возрастной категории старше 60 лет вакцинировано свыше 80% граждан. А 14 февраля кнессет принял законопроект, разрешающий муниципалитетам узнать имена тех, кто в их округе еще не сделал прививку.

На фоне успешной кампании в еврейском государстве заговорили об открытии страны для иностранных путешественников — до пандемии туризм составлял свыше 2,8% ВВП. В правительстве уже разрешили аэропорту Бен-Гурион увеличить пропускную способность до 2 тыс. человек в сутки.

Постепенное открытие границ ожидается с марта, заявил «Известиям» директор департамента минтуризма Израиля в РФ и СНГ, советник израильского посольства в Москве Владимир Шкляр. Он уточнил, что для россиян границы откроются ближе к середине 2021 года, то есть в июне-июле.

Представитель министерства также пояснил, что «правила взаимного обмена туристическими потоками между Россией и Израилем пока что не утверждены», но не исключено, что российские справки о вакцинации «в будущем облегчат прием туристов в Израиль».

— Уверен, что переговоры [о признании этих справок] начнутся в ближайшем будущем и авиасообщение с Россией восстановится в полном объеме, — заявил Владимир Шкляр. — Мы ожидаем возобновления туристического потока из России в середине года. Ближе к этому моменту все правила въезда будут известны, и не исключено, что они будут строиться на взаимном признании документов, подтверждающих вакцинацию.

Он также отметил: пока наличие сертификата о прививке или о перенесенном COVID-19 не освобождает от ПЦР-исследования — перед посадкой в самолет пассажиры должны будут предъявить отрицательный результат теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета. Также его необходимо сделать и по прилете в Израиль. Но сертификат о вакцинации освобождает от двухнедельного карантина.

К моменту, когда границы РФ и еврейского государства откроются, эти правила могут измениться, предупредил советник посольства.

До развития пандемии две страны связывало 79 рейсов в неделю из шести городов России, напомнил Владимир Шкляр. Авиасообщение было полностью прервано с марта 2020 года по конец ноября. В декабре полеты вновь разрешили, El Al производит два рейса в неделю. К слову, израильский перевозчик стал первой авиакомпанией в мире, которая полностью вакцинировала весь экипаж судов.

Тише едешь

В посольстве России в Тель-Авиве «Известиям» заявили: в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина правительство обсуждает возможность выдавать международно признанные сертификаты о вакцинации против коронавируса.

— Вместе с тем данный вопрос носит комплексный характер — и с медицинской точки зрения, и с технической, поэтому требует тщательной проработки на уровне профильных ведомств. В связи с этим говорить о следующем этапе, в том числе о взаимном признании таких документов при осуществлении поездок туристами из России и Израиля, стоит после получения каких-либо конкретных решений со стороны специалистов, — заключили в диппредставительстве.

В Роспотребнадзоре в ответ на запрос «Известий» посоветовали обращаться в Оперштаб по борьбе с коронавирусом. Там «Известиям» заявили, что «продолжают мониторинг эпидситуации и работу над расширением списка стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение». В Ростуризме не ответили на вопросы «Известий».

В посольстве признали, что «показатели заболеваемости коронавирусом как в России, так и в Израиле идут на спад, что во многом обусловлено положительным эффектом от вакцинации населения». В то же время «давать точные прогнозы в отношении выхода на тот уровень туристических обменов, который был до пандемии, было бы преждевременно», резюмировали в пресс-службе российской миссии.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин считает, что говорить о взаимном признании сертификатов по вакцинации пока рано — нужно, чтобы сам процесс прививания населения завершился.

— А в какой форме это будет — будут ли это сертификаты, которые сейчас выдаются и там всё понятно, или в форме ковид-паспортов — это второе дело. Ряд стран заявляют о том, что это ускорит прохождение эпидконтроля, посмотрим, — заявил эксперт «Известиям».

По мнению вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина, важно добиться синхронизации и стандартизации сертификатов о прививке между разными государствами.

— В идеале нужно признавать три варианта: справку о том, что человек переболел, ПЦР-тест и вакцину. Самое главное, чтобы это было унифицировано в каком-то едином приложении, которое можно было бы предъявлять при прохождении погранконтроля, регистрации на рейс. Когда ограничения будут сняты, проверка всех этих документов, при большом количестве путешественников, может занять много времени и создаст неудобства, — отметил эксперт АТОР.

Между тем, о желании вести переговоры с РФ о взаимном признании сертификатов о вакцинации уже заявил Кипр. Островная республика планирует открыться для россиян 1 марта. Доля наших туристов в Израиле до пандемии составляла свыше 10% от всех иностранцев, на Кипре — 14, 7%.

Спутник иудейский

В посольстве РФ также уточнили, что Москва до сих пор не получила официальное разрешение израильских компетентных органов на экстренное применение «Спутника V» в еврейском государстве.

— Данный вопрос с повестки не снят. Напомним, медицинский центр «Хадасса» в Иерусалиме подал заявку на приобретение 1,5 млн доз отечественной вакцины «Спутник V» и в настоящее время ожидает разрешения от минздрава Израиля, — заявили в миссии.

Пресс-служба диппредставительства напомнила, что 4 февраля в качестве гуманитарного жеста Израиль оказал содействие палестинским властям по доставке российской вакцины, которая ранее получила официальное одобрение министерства здравоохранения арабской республики. Россия поставит в Палестину 110 тыс. доз, из них 10 тыс. на безвозмездной основе.

17 февраля 1 тыс. доз «Спутника V» была доставлена в сектор Газа. Хотя этому предшествовала небольшая заминка и дипломатический скандал: минздрав Палестины 16 февраля обвинил Израиль в блокировке поставок вакцины с Западного берега в Газу. Однако уже на следующий день поставку одобрили.

— Пандемия не знает границ, и израильские власти полны решимости сотрудничать с министерством здравоохранения ПНА (Палестинской национальной автономии — Израиль не признает существование государства Палестина. — «Известия») для совместной борьбы с ней. В сложившейся ситуации использовать вопрос вакцинации в политических целях контрпродуктивно, — заявили «Известиям» в посольстве еврейского государства в Москве.

Израиль закупил вакцину у Pfizer-BioNTech по цене €23 за дозу, в то время как ЕС платит компании в два раза меньше — €12. Российская же вакцина «Спутник V», согласно утвержденной Минздравом РФ предельной отпускной цене для зарубежных рынков, стоит не более $10 (€8,3).