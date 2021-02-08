Привит, как дела: получат ли больше свобод вакцинированные европейцы

Прошедшие вакцинацию от COVID-19 граждане не должны наделяться особыми правами, поскольку пока не доказано, что они не передают вирус. Об этом «Известиям» заявили в этическом совете ФРГ. В эпоху перманентного карантина некоторые страны Европы ведут дискуссию о возможности позволить привитым людям получить доступ к заблокированной сфере услуг или туризму. В Дании и Швеции не исключают, что паспорта вакцинации позволят постепенно вывести страну из локдауна. Однако в ВОЗ «Известиям» заявили, что пока прививочной кампании недостаточно, чтобы снять ограничения.

Паспорт vs. сертификат

После того как в ВОЗ заявили, что не рекомендуют делать наличие прививки обязательным требованием к путешественникам, дискуссия о создании паспортов вакцинации в Европе начала угасать. На одном из последних саммитов глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что еще не продуман вопрос об обеспечении соблюдения прав тех граждан, у которых нет доступа к вакцине, также пока непонятно, какие альтернативы предлагаются тем, у кого есть законные причины для отказа от прививки. Однако официальный представитель ЕК Кристиан Виганд 4 февраля заявил журналистам, что этот вопрос обсуждался на последнем заседании Евросовета главами государств и правительств. По его словам, они пришли к выводу, что «работа над стандартизированной формой подтверждения вакцинации должна продолжаться».

Так или иначе некоторые члены Евросоюза активно продвигают идею создания подобного документа хотя бы с целью постепенного вывода населения из локдауна, который в Европе уже превратился в норму. Власти Дании к концу февраля планируют выпустить первую версию электронного паспорта Coronapass. В Копенгагене надеются, что он станет первым шагом на пути к возвращению к нормальной жизни.

Привит как дела Фото: Global Look Press/Jesus Merida/Keystone Press Agency

«Нам крайне необходимо перезапустить датское общество, чтобы компании могли вернуться на правильный путь», — заявил исполняющий обязанности министра финансов Дании Мортен Боедсков.

По замыслу, с помощью такого документа датчане при пересечении границ смогут доказать, что получили вакцину от COVID-19. Вопрос о том, могут ли «ковидные паспорта» использоваться не только для целей путешествий, но и при посещении спортивных и культурных мероприятий, еще будет прорабатываться.

О введении подобных сертификатов к июню 2021 года заявили и в Швеции. Эта скандинавская страна стала последней в Европе, которая потребовала от въезжающих путешественников отрицательные тесты. Будучи сторонником менее жесткого карантина, Швеция сохранила даже свои границы относительно открытыми, но новые штаммы коронавируса заставили в конце января ужесточить контроль и с соседней Норвегией. Цифровые сертификаты, по замыслу правительства, должны реанимировать поездки.

«Когда Швеция и окружающие нас страны снова начнут открываться, сертификаты о вакцинации, вероятно, потребуются для поездок и, возможно, для участия в других мероприятиях», — заявил на пресс-конференции шведский министр по цифровизации страны Андерс Игеман, намекнув на использование паспорта в общественной жизни граждан.

Почетный профессор международного права Европейского университетского института (EUI) Франческо Франчони подчеркнул в беседе с «Известиями», что данные документы требуют детальной проработки на уровне ЕС и будут учитывать все нюансы законодательства.

Привит как дела Фото: Global Look Press/Petter Arvidson/Keystone Press Agency

— В любом случае сертификаты вакцинации если будут приняты, то только в соответствии с законодательством ЕС. Они не могут представлять угрозу демократии ЕС. В отличие от отрицателей COVID и сторонников заговора, которым безразлична смертельная опасность вируса, — заявил «Известиям» эксперт.

Этикет пандемии

Действительно, именно в Европе образовались целые ячейки отрицателей коронавируса. Одна из них расположилась в Германии под названием «Движение инакомыслящих» (Querdenken). Летом его основателям удалось собрать тысячные митинги в крупных городах страны, однако жесткий карантин все-таки стал данностью для немцев с ноября прошлого года.

Что касается скепсиса к введению ковидных паспортов, его аккуратно выражают даже на самом высоком уровне в Германии. В ходе пресс-конференции 1 февраля канцлер ФРГ Ангела Меркель дала понять, что пока дискуссия о расширенных правах для привитых бессмысленна, ведь «остается неясным, могут ли вакцинированные граждане оставаться переносчиками». 4 февраля этический совет ФРГ собирался для того, чтобы принять решение, насколько уместно давать большую свободу в условиях карантина тем, кто сделал прививку.

Привит как дела Канцлер ФРГ Ангела Меркель Фото: Global Look Press/John Macdougall/dpa

— Участники собрания подчеркнули, что ограничительные меры должны отменяться для всех в один момент, учитывая развитие эпидемиологической ситуации, — заявили «Известиям» в пресс-службе совета.

Там также подчеркнули: в заключительном документе участники этического совета отметили, что пока индивидуальные исключения из общих ограничений свободы невозможны, потому что нельзя с уверенностью утверждать, что вакцинированные люди не могут распространять вирус. Тем не менее этически оправданным в совете признали снятие ограничений с добровольно вакцинированных лиц, которые проживают в домах престарелых, хосписах и специализированных учреждениях. То есть позволить им наконец выходить за пределы таких комплексов и видеться с родными.

Как заявили «Известиям» в ВОЗ, которая с прошлой осени разрабатывает совместно с Эстонией электронные сертификаты, пока эта тема вызывает массу вопросов.

— ВОЗ в настоящее время изучает, как можно вести общий учет вакцинации в электронном виде. В отношении продолжительности защиты вакцинированных людей всё еще введутся исследования, — заявили «Известиям» в европейском бюро организации.

Тем временем освободившаяся от оков ЕС Великобритания запустила подготовку «паспортов вакцинации». Как стало известно 5 февраля The Times, МИД, министерство транспорта и министерство здравоохранения и социальной защиты работают над документом, который позволит британцам путешествовать. Еще в прошлом году Национальная служба здравоохранения (NHS) создала карточки для людей, которые привились. Многие испугались, что так всех обяжут принудительно проходить вакцинацию. Но, как заявил британский депутат Джеймс Клеверли, речь идет лишь о «разблокировке» жизни людей и экономики. Поможет ли новая разработка освободить жителей королевства от карантина — пока неизвестно.

Зато в ВОЗ напоминают, что соблюдать ограничительные меры нужно и после вакцинации. Другими словами, срывать маски пока рано.