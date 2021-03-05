Увеличить дозу: 475 тыс. упаковок «ЭпиВакКороны» поступят в регионы

Вакцина «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор» уже поступила в 30 регионов, сообщил «Известиям» гендиректор объединения Ринат Максютов по итогам визита Михаила Мишустина в Новосибирскую область. В марте 475 тыс. доз предприятие направит уже во все субъекты. Со второй половины этого месяца «ЭпиВакКорона» будет доступна для россиян в рамках массовой вакцинации . Завершить ее, а также закрепиться на международном рынке поможет масштабирование производства — такую задачу перед центром поставил глава правительства .

Шире шаг

Сразу после проверки отстающих регионов Сибири, спасти которые призваны индивидуальные программы развития, премьер направился в научные центры Новосибирска. Началось всё с «Вектора», где еще в прошлом году разработали вторую российскую вакцину от COVID-19 — «ЭпиВакКорона». На предприятии глава правительства вместе с учеными поучаствовал в запуске линии розлива препарата в виде шприц-доз .

— Уверен, что мы до осени должны будем абсолютно точно основной объем массовой вакцинации завершить , — заявил Михаил Мишустин во время посещения центра.

Инспектируя лабораторные площадки, глава кабмина отметил, что необходимо увеличить производство препарата . Именно это позволит удовлетворить потребность в вакцине не только России, но и других стран.

Увеличить дозу Михаил Мишустин на предприятии государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Для того чтобы занять соответствующие ниши рынка вакцинации, конечно, масштабирование производства — очень важный фактор. <...> Связь науки, медицины с производством — это важная цепочка. И я очень надеюсь, что масштабирование даст возможность всем нашим вакцинам — «ЭпиВакКороне» и всем, которые были зарегистрированы, — стать надежным оплотом в борьбе как с коронавирусом, так и вообще с инфекциями , — подчеркнул премьер.

В «Векторе» согласны, что рост производства крайне важен. Центр уже получил более 50 иностранных запросов на поставку вакцины и проведение клинических исследований. Впрочем, на первом месте у ученых — удовлетворение российских потребностей , поэтому зарубежные обращения пока не рассматриваются.

5 марта пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что применение «ЭпиВакКороны» разрешено для людей старше 60 лет . Вакцина успешно прошла открытое клиническое исследование ІII–IV фазы среди таких лиц. В результате подтверждена иммуногенность и высокая безопасность препарата для пожилых пациентов. Ранее он рекомендовался для вакцинации взрослых от 18 до 60 ле т.

Сейчас другие прототипы препаратов для профилактики COVID-19 также проходят различные стадии исследования, в том числе на лабораторных животных, но основное внимание, конечно, полностью уделено производству и распространению «ЭпиВакКороны», сказал «Известиям» гендиректор организации Ринат Максютов. В первой половине 2021 года центр вирусологии и биотехнологии планирует выпустить порядка 11 млн доз препарата .

Увеличить дозу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Производство новой вакцины, которое было направлено в гражданский оборот, было реализовано еще в прошлом году. 50 тыс. доз препарата, они были поставлены в 30 субъектов России. До 18 марта последняя серия из 475 тыс. доз вакцин должна выйти в гражданский оборот . Я уверен, что такое количество — практически полмиллиона — будет направлено во все субъекты РФ, — заявил Ринат Максютов.

Таким образом, в рамках массовой вакцинации «ЭпиВакКорона» будет доступна для россиян со второй половины марта .

Также премьер посетил Институт ядерной физики им. И.Г. Будкера — здесь Михаил Мишустин «оставил» 1 млрд рублей. Правительство выделит 200 млн на ремонт и еще 800 млн — на развитие бор-нейтронозахватной терапии , помогающей при лечении рака. В НГУ премьер тоже обрадовал сотрудников: главному сибирскому университету помогут со строительством нового кампуса с лабораторие й.

Сердце Сибири

Как пояснила «Известиям» зампред комитета Совфеда по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко, вторая российская вакцина против коронавируса пептидная . Она состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков, через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус. А «Спутник V», первый антиковидный препарат, создан на основе аденовируса, который проскальзывает в клетки организма, но сам не размножается и не вызывает заболевания. Третья вакцина России «КовиВак» инактивированная. Она относится к классическим препаратам, которые изучаются более 200 лет, около 80% известных вакцин именно такого типа.

Увеличить дозу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Российские ученые создали три разных препарата, каждый из них уникален. Это открывает дополнительные возможности для охвата более широкой категории пациентов, для дифференцированного подхода в будущем . Очень важно сейчас — не останавливаться, продолжать исследования и работу над созданием вакцин нового поколения, — считает сенатор.

На сегодня, по словам политика, в России нет дефицита вакцин от COVID-19. При этом в некоторых регионах привитых граждан больше, чем заболевших. В среднем по стране эти показатели равны, отметила Татьяна Кусайко.

Хоть пандемия и нанесла сильный удар по экономике, Новосибирск успешно работал не только над вакцинами, но и над стратегическими планами развития . Консолидированный бюджет всех национальных проектов (НП) в 2021 году в субъекте составил 30,6 млрд рублей, причем больше всего средств выделено на поддержку демографии (более 12 млрд), рассказали «Известиям» в пресс-службе Минэка .

— Кассовое исполнение НП в Новосибирской области, по состоянию на 1 января 2021 года, составило 93% (в среднем по России — 93%, в среднем по СФО — 93%). Регион занимает седьмое место в СФО и 53-е в России по кассовому исполнению нацпроектов, — подсчитали в ведомстве.

Увеличить дозу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына