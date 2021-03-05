Увеличить дозу: 475 тыс. упаковок «ЭпиВакКороны» поступят в регионы
Вакцина «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор» уже поступила в 30 регионов, сообщил «Известиям» гендиректор объединения Ринат Максютов по итогам визита Михаила Мишустина в Новосибирскую область. В марте 475 тыс. доз предприятие направит уже во все субъекты. Со второй половины этого месяца «ЭпиВакКорона» будет доступна для россиян в рамках массовой вакцинации. Завершить ее, а также закрепиться на международном рынке поможет масштабирование производства — такую задачу перед центром поставил глава правительства.
Шире шаг
Сразу после проверки отстающих регионов Сибири, спасти которые призваны индивидуальные программы развития, премьер направился в научные центры Новосибирска. Началось всё с «Вектора», где еще в прошлом году разработали вторую российскую вакцину от COVID-19 — «ЭпиВакКорона». На предприятии глава правительства вместе с учеными поучаствовал в запуске линии розлива препарата в виде шприц-доз.
— Уверен, что мы до осени должны будем абсолютно точно основной объем массовой вакцинации завершить, — заявил Михаил Мишустин во время посещения центра.
Инспектируя лабораторные площадки, глава кабмина отметил, что необходимо увеличить производство препарата. Именно это позволит удовлетворить потребность в вакцине не только России, но и других стран.
Михаил Мишустин на предприятии государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор»
— Для того чтобы занять соответствующие ниши рынка вакцинации, конечно, масштабирование производства — очень важный фактор. <...> Связь науки, медицины с производством — это важная цепочка. И я очень надеюсь, что масштабирование даст возможность всем нашим вакцинам — «ЭпиВакКороне» и всем, которые были зарегистрированы, — стать надежным оплотом в борьбе как с коронавирусом, так и вообще с инфекциями, — подчеркнул премьер.
В «Векторе» согласны, что рост производства крайне важен. Центр уже получил более 50 иностранных запросов на поставку вакцины и проведение клинических исследований. Впрочем, на первом месте у ученых — удовлетворение российских потребностей, поэтому зарубежные обращения пока не рассматриваются.
5 марта пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что применение «ЭпиВакКороны» разрешено для людей старше 60 лет. Вакцина успешно прошла открытое клиническое исследование ІII–IV фазы среди таких лиц. В результате подтверждена иммуногенность и высокая безопасность препарата для пожилых пациентов. Ранее он рекомендовался для вакцинации взрослых от 18 до 60 лет.
Сейчас другие прототипы препаратов для профилактики COVID-19 также проходят различные стадии исследования, в том числе на лабораторных животных, но основное внимание, конечно, полностью уделено производству и распространению «ЭпиВакКороны», сказал «Известиям» гендиректор организации Ринат Максютов. В первой половине 2021 года центр вирусологии и биотехнологии планирует выпустить порядка 11 млн доз препарата.
— Производство новой вакцины, которое было направлено в гражданский оборот, было реализовано еще в прошлом году. 50 тыс. доз препарата, они были поставлены в 30 субъектов России. До 18 марта последняя серия из 475 тыс. доз вакцин должна выйти в гражданский оборот. Я уверен, что такое количество — практически полмиллиона — будет направлено во все субъекты РФ, — заявил Ринат Максютов.
Таким образом, в рамках массовой вакцинации «ЭпиВакКорона» будет доступна для россиян со второй половины марта.
Также премьер посетил Институт ядерной физики им. И.Г. Будкера — здесь Михаил Мишустин «оставил» 1 млрд рублей. Правительство выделит 200 млн на ремонт и еще 800 млн — на развитие бор-нейтронозахватной терапии, помогающей при лечении рака. В НГУ премьер тоже обрадовал сотрудников: главному сибирскому университету помогут со строительством нового кампуса с лабораторией.
Сердце Сибири
Как пояснила «Известиям» зампред комитета Совфеда по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко, вторая российская вакцина против коронавируса пептидная. Она состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков, через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус. А «Спутник V», первый антиковидный препарат, создан на основе аденовируса, который проскальзывает в клетки организма, но сам не размножается и не вызывает заболевания. Третья вакцина России «КовиВак» инактивированная. Она относится к классическим препаратам, которые изучаются более 200 лет, около 80% известных вакцин именно такого типа.
— Российские ученые создали три разных препарата, каждый из них уникален. Это открывает дополнительные возможности для охвата более широкой категории пациентов, для дифференцированного подхода в будущем. Очень важно сейчас — не останавливаться, продолжать исследования и работу над созданием вакцин нового поколения, — считает сенатор.
На сегодня, по словам политика, в России нет дефицита вакцин от COVID-19. При этом в некоторых регионах привитых граждан больше, чем заболевших. В среднем по стране эти показатели равны, отметила Татьяна Кусайко.
Хоть пандемия и нанесла сильный удар по экономике, Новосибирск успешно работал не только над вакцинами, но и над стратегическими планами развития. Консолидированный бюджет всех национальных проектов (НП) в 2021 году в субъекте составил 30,6 млрд рублей, причем больше всего средств выделено на поддержку демографии (более 12 млрд), рассказали «Известиям» в пресс-службе Минэка.
— Кассовое исполнение НП в Новосибирской области, по состоянию на 1 января 2021 года, составило 93% (в среднем по России — 93%, в среднем по СФО — 93%). Регион занимает седьмое место в СФО и 53-е в России по кассовому исполнению нацпроектов, — подсчитали в ведомстве.
У области крупный экономический потенциал, напомнил «Известиям» директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Новосибирск, третий по численности российский город, сосредотачивает значительный объем электротехнической и фармацевтической промышленности. Экономика региона не совсем типична: ключевую роль здесь играет также и сектор услуг.