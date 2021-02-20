Русская тройка: что изменит появление новой вакцины «КовиВак»

В ближайшие дни ожидается регистрация третьей российской вакцины от COVID-19 — «КовиВак» разработки Центра им. Чумакова. Опрошенные «Известиями» эксперты единодушны в том, что наличие в стране выбора препаратов для вакцинации поможет повысить доверие к процедуре и быстрее добиться коллективного иммунитета. Ведь использовать «КовиВак» смогут люди, имеющие противопоказания к другим видам прививок. Специалисты также предполагают, что иммунный ответ при применении этой вакцины может быть выше, а препарат окажется эффективным также против мутировавших штаммов. Однако точнее судить о характеристиках «КовиВака» можно будет только после обнародования данных о клинических испытаниях.

Третий не лишний

19 февраля информагентства со ссылкой на ресурс «Стопкоронавирус» объявили, что регистрация вакцины «КовиВак», разработанной в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН, состоится 20 февраля. Однако сейчас такой информации на федеральном сайте нет. На просьбу «Известий» уточнить дату регистрации в Минздраве сообщили, что она будет объявлена позже.

«КовиВак» станет третьей отечественной вакциной от коронавируса после «Спутника V», разработанного в Институте им. Н.Ф. Гамалеи, и «ЭпиВакКороны» производства Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Русская тройка Вакцина «Спутник V» Фото: РИА Новости/Георгий Зимарев

Разрешение Минздрава на клинические испытания «КовиВака» было получено Центром Чумакова в сентябре 2020 года. Тогда же стартовали исследования безопасности этой вакцины. В рамках первой фазы привили 200 добровольцев. По словам разработчиков, нежелательных явлений после вакцинации у них не наблюдалось.

«КовиВак» является инактивированной цельновирионной очищенной и концентрированной вакциной, вводится двукратно с интервалом 14 дней, — сообщила на брифинге в январе вице-премьер РФ Татьяна Голикова. — Данные клинических исследований подтвердили полную безопасность и низкую реактогенность этой вакцины. У большинства испытуемых отмечено формирование устойчивого иммунитета на 28-й день после первой вакцинации».

Полный набор

Еще одна вакцина от коронавируса — не просто третья по счету, разработанная в России, но и препарат совсем другого типа. «КовиВак» разработали на основе целого «убитого» коронавируса, а не его фрагментов. При введении вакцины организм распознает антигенный состав вируса и запоминает его, чтобы инактивировать при следующих столкновениях, сообщали ранее разработчики.

Создание инактивированной вирусной вакцины предполагает принципиально другую технологию, отметил в разговоре с «Известиями» доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов.

— По заявлениям разработчика, «КовиВак» содержит не шипиковый антиген или наследственную информацию о синтезе этого белка, как в вектор-содержащей вакцине от Института Гамалеи, а полный набор антигенов вируса. Технически возможно, что иммунный ответ при применении этой вакцины может быть более полноценным , — предположил эксперт.

Русская тройка Испытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Центр Чумакова имеет богатую историю по созданию инактивированных вирусных вакцин, применяющихся как у взрослых, так и у детей. Это классическая, хорошо отработанная в России технология, по которой производят вакцины от клещевого энцефалита, полиомиелита, кори, оспы и других заболеваний, сказал инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

— Организм вырабатывает иммунитет на все компоненты вируса. При этом он реагирует не только антителами, но и вырабатывает определенные клетки памяти, — отметил он.

Вакцинолог добавил, что бояться живого вируса не стоит. Этот тип вакцин давно доказал свою безопасность. Что же касается эффективности, то у «КовиВака» есть потенциальные преимущества , считает он. Другие зарегистрированные в РФ вакцины используют в качестве антигена (соединение, вызывающее иммунный ответ) только фрагмент вируса. Однако SARS-CoV-2 — достаточно сложный объект, и механизм его взаимодействия с организмом активностью не ограничивается каким-либо одним белком.

Как ранее сообщил прессе директор Центра им. Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов, поскольку вирус использован целиком, а не только фрагмент его генома, «КовиВак» будет эффективен и против мутировавших штаммов.

«Известия» обратились в центр с просьбой прокомментировать результаты завершенных фаз испытаний вакцины.

Широкий выбор

Когда одна страна производит вакцины, используя различные технологические платформы, — это очень хороший показатель, отметил Иван Коновалов. Наличие трех разных препаратов позволит расширить круг вакцинируемых — вовлечь в него людей с наличием, например, противопоказаний к использованию одного или другого типа препаратов.



Наличие трех продуктов на рынке может помочь и ревакцинировать, и вовремя подстраивать и обновлять вакцину, если она окажется недостаточно эффективной против какого-то мутантного штамма , считает эксперт.



— К тому же это позволит увеличить приверженность граждан к вакцинации. Сейчас люди делают выбор прививаться или нет, имея в доступности одну вакцину. А разнообразие позволит сомневающимся в одной вакцине привиться другой или третьей. Это дает информационный выбор, поэтому доверие к вакцинации может повыситься , — подчеркнул он.

Русская тройка Производство вакцины «Спутник V» Фото: РИА Новости/Абзал Калиев

Вполне вероятно, что перед различными мутациями одна вакцина будет превосходить другую, считает член комитета Совета Федерации по социальной политике, кандидат медицинских наук Сергей Леонов.

— Фактически в этом разнообразии заложена стратегическая и биологическая безопасность нашей страны в плане борьбы с коронавирусной инфекцией и теми сюрпризами, которые она может дать в будущем , — отметил он.

Однако пока рассуждать об эффективности нового препарата сложно, так как в открытых источниках нет информации об итогах клинических испытаний. Как сообщил «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, на этапе регистрации производитель передает все данные Минздраву, и лишь спустя некоторое время отчет о первой фазе клинических испытаний публикуется для всеобщего обозрения.

Хвост эпидемии

На 19 февраля в России выявлено 13 433 новых случая коронавируса в 85 регионах. Больше всего заболевших в Москве — 1972 человека, Санкт-Петербурге — 1087 и Московской области — 687. Скончались от коронавируса 470 человек, а выписались после выздоровления — 18 637. Минимум по новым заболеваниям за последнее время был зафиксирован 17 февраля, тогда выявили 12 828 новых случаев. Смертность же, за исключением 15 февраля, когда было отмечено 394 случая летального исхода, в последнюю неделю держится вокруг показателя в 450 человек.



— Цифры регистрации случаев заболевания и летальности отстают от оперативной ситуации. Ситуация, которая отмечается сейчас в крупных городах, связана с определенной сезонностью вируса и большим числом людей, которые с ним столкнулись. Колебания будут продолжаться в ту или иную сторону. Но определенные позитивные тенденции мы уже видим, — отметил Иван Коновалов.

Русская тройка Полка с вакциной «ЭпиВакКорона» Фото: ТАСС/ Кирилл Кухмарь



Пока вакцинация охватывает менее 10% населения, влиять на эпидемиологию процесса она может лишь косвенно. Но позволяет защищать представителей конкретных профессий и групп риска, прерывая цепочки передач инфекции, например, внутри больниц или в домах по уходу за пожилыми людьми , считает он.



— Летальность сейчас может даже расти. Для начала и окончания эпидпроцесса это стандартная ситуация, — пояснил специалист.

По его словам, так называемый хвост эпидпроцесса напрямую не коррелирует с реальной статистической ситуацией, которую мы получаем с запозданием: погибают, как правило, пациенты, длительное время находившиеся в условиях стационара, — иногда через три, четыре или шесть недель после начала заболевания.