Глава РФПИ допустил вакцинацию 40 млн россиян к июню 2021 года

К июню 2021 года прививка от коронавируса может быть сделана 40 млн россиян. Об этом 4 марта заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мы проведем вакцинацию всем, кто этого желает. <...> К июню, мы думаем, будут вакцинированы около 40 млн человек», — заявил Дмитриев в эфире канала CNN.

Глава РФПИ также отметил, что доверие к российской вакцине «Спутник V» растет и во всем мире увеличивается число желающих ею воспользоваться, так как побочных эффектов у лекарства не наблюдается, пишет «Газета.ру».

Днем ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что для того чтобы избежать третьей волны коронавируса, надо привить 25% населения России за два месяца, или около 30% до мая.

18 января в России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции.

«Спутник V» стал первой вакциной от COVID-19 в России и в мире, он был зарегистрирован Минздравом РФ в августе прошлого года. Второй вакциной стал препарат «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор». 20 февраля 2021 года премьер-министр страны Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса под названием «КовиВак». Препарат был разработан в Центре имени Чумакова.

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