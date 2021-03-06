Освободили проезд: в Москве ослаблен коронавирусный режим

С 8 марта отменяется обязательный режим самоизоляции для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями, им также разблокируют социальные карты для проезда в общественном транспорте. Об этом мэр Москвы объявил 5 марта, в годовщину введения в городе режима повышенной готовности. При этом Сергей Собянин попросил граждан из групп риска пользоваться метро и наземным транспортом только в случае острой необходимости, предупредив, что ежедневно в больницы с тяжелой формой COVID-19 все еще попадают по 700-800 человек. Тем не менее повод для послабления ограничений есть — в связи с уменьшением числа заболевших сегодня в столице почти в два раза сокращен коечный фонд для больных коронавирусом: с 15 тыс. в ноябре до 9 тыс. в марте. При этом опрошенные «Известиями» эксперты считают, что борьба с коронавирусом не закончена и вскоре возможен небольшой подъем заболеваемости из-за традиционного обострения эпидситуации весной.

Мартовский сюрприз

С 8 марта все столичные льготники вновь смогут ездить по городу бесплатно — им по указу градоначальника разблокируют социальные карты, которые перестали действовать 9 октября прошлого года из-за большого числа заболевших коронавирусом. Об этом 5 марта сообщил своем блоге Сергей Собянин. По его решению также отменяется обязательный режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

«Ситуация с пандемией постепенно улучшается. Каждую неделю снижается уровень заболеваемости. Почти в пять раз по сравнению с пиковыми значениями конца прошлого года уменьшилось количество ежедневно выявляемых случаев ковида. По госпитализациям и другим показателям уровень распространения коронавируса снизился в два-три раза» — сообщил мэр Москвы в своем посте.

Сергей Собянин напомнил, что в столице уже сняли большое количество ограничений, работают общепит, музеи, театры и кино, все больше пассажиров пользуется общественным транспортом.

Глава города пояснил, что с просьбой разблокировать социальные карты и разрешить им свободно выходить из дома в мэрию поступали многочисленные обращения от пенсионеров. Выполняя их, Сергей Собянин все же предупредил, что каждый день в больницы с коронавирусом в тяжелой форме попадают 700-800 человек.

«Пожалуйста, если возможно, воздерживайтесь от поездок. А если уж куда-то ехать, то в первую очередь на пункты вакцинации, чтобы сделать прививку и защитить себя», — призвал мэр столицы.

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице и в России все еще остается высоким. Так, в пятницу 5 марта в Москве COVID-19 выявили у 1 757 человек, днем ранее — у 2 150, это самый высокий показатель с 6 февраля.

В целом по России на утро пятницы заболели 11 024 человек. Накануне таких было 11 385.

По данным департамента здравоохранения Москвы, с начала 2021 года 18 столичных стационаров, принимавших больных с коронавирусом, перешли к плановой работе, а в резервных госпиталях 2,7 тысяч коек больше не обслуживают пациентов с COVID-19.

На данный момент фонд работы с коронавирусом составляет около 9 тыс. коек, уточнили в пресс-службе депздрава Москвы. Это на 6 тыс. коек меньше, чем в начале ноября 2020 года.

Весеннее обострение

Сегодня и в Москве, и в целом по стране наблюдается постепенное снижение количества ежедневно выявляемых зараженных, подчеркнул член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

— Пик пандемии, скорее всего, пройден, и, что самое главное, освобождаются койки в ковидных госпиталях и реанимациях, — отметил парламентарий. — Все это говорит о том, что постепенно можно снимать ранее введенные ограничительные меры. В том числе и в отношении пожилых людей.

Но это не означает, что можно полностью расслабиться, думая, что мы победили пандемию, добавил парламентарий. В марте-апреле, по его словам, нас может ждать небольшой подъем заболеваемости в связи с тем, что осень и весна — традиционно неблагоприятные эпидемиологические периоды.

Несмотря на ослабление ограничений, с народными гуляниями на праздники (8 Марта и Масленицу) собеседник «Известий» предлагает повременить и, даже если власти разрешат массовые мероприятия, не посещать их.

Лицам старше 65 лет, несмотря на послабления, нужно тщательно соблюдать санитарно-эпидемические меры: носить маски, перчатки и ограничить контакты, избегать частных поездок на метро и не появляться в других местах массового скопления людей, рекомендует вирусолог Центра имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко.

— Предпосылки у московских властей снять ограничения, на мой взгляд, есть. Динамика по заболеваемости красноречиво это доказывает, — подчеркнул он. — Что будет дальше, трудно предвидеть, но на сегодняшний день ситуация лучше, чем была в октябре, ноябре, декабре и январе.

Тогда в Москве ежесуточно заболевало до 8 тыс. человек, а сейчас в среднем 1700, напомнил специалист. Причем на заболеваемости не сказалось открытие театров и кинотеатров, возобновление работы детских центров и кружков.

А вот доля вакцинированых, по мнению Александра Бутенко, пока еще очень мала. На сегодняшний день первым компонентом вакцин провакцинированы 5 млн российских граждан, сообщила 5 марта на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова. Двумя компонентами вакцины провакцинированы 2,5 млн. человек.

И даже если у всех вакцинированных на сегодняшний день будет стопроцентный иммунитет, этого еще недостаточно, чтобы ограничить пандемию, заключил Александр Бутенко.