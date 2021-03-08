В Москве отменен обязательный домашний режим для пожилых жителей

Для москвичей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями с понедельника, 8 марта, режим изоляции перестал быть обязательным. С этого дня он носит рекомендательный характер.

Соответствующее распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина было опубликовано 5 марта.

Кроме того, с понедельника транспортные карты граждан этой категории будут разблокированы. Ранее такая возможность была только у тех, кто привился от коронавируса.

Собянин отметил, что ситуация с пандемией коронавируса постепенно улучшается, уровень заболеваемости снижается, снимается всё больше ограничений. Поэтому появилась возможность ослабить меры для граждан из группы риска.

«По-прежнему каждый день в больницы с COVID-19 в тяжелой форме попадают 700–800 человек. Поэтому, пожалуйста, если возможно, воздерживайтесь от поездок», — отметил градоначальник, призвав пожилых людей прививаться.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля перевод на дистанционную работу сотрудников в возрасте 65 и старше станет рекомендательным.

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