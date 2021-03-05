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Обязательный перевод пожилых работников на «удаленку» отменят с 1 апреля

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Перевод на дистанционную работу сотрудников в возрасте 65 и старше с 1 апреля становится не обязательным, а рекомендательным. Эта информация следует из постановления правительства России, опубликованного на портале правовой информации в пятницу, 5 марта.

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Документ подписан премьер-министром России Михаилом Мишустиным 2 марта.

«Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2021 г.» — отмечается в сообщении.

Этим же документом с указанной даты признаются утратившими силу постановления кабмина, касающиеся временных правил по оформлению электронных больничных в условиях пандемии коронавируса для граждан от 65 лет.

Первое такое постановление было подписано 1 апреля, последнее — 18 июня 2020 года. В них, в частности, говорилось, что лицам указанной возрастной категории оформят электронные больничные и выплатят пособия по временной нетрудоспособности, если власти регионов, в которых они проживают, примут решение о необходимости для них соблюдения режима самоизоляции.

Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин отменил с 8 марта обязательную самоизоляцию для людей 65+ и с хроническими заболеваниями, сделав ее рекомендательной. Кроме того, социальные карты москвичей разблокируют.

В то же время градоначальник отметил, что возраст и хронические заболевания являются факторами риска, поэтому попросил воздержаться от поездок.

Собянин рекомендовал гражданам «в первую очередь» ехать на вакцинацию от COVID-19.

Ранее в этот же день Роспотребнадзор сообщил, что вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор», получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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