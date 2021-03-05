Вакцину «ЭпиВакКорона» одобрили для применения среди лиц старше 60 лет

Вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор», получила разрешение на применение среди лиц страше 60 лет. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Вакцина «ЭпиВакКорона» успешно прошла открытое клиническое исследование ІII–IV фазы среди лиц в возрасте от 60 лет и старше. В результате исследований, показавших иммуногенность и высокую безопасность данного препарата для пожилых пациентов, вакцина «ЭпиВакКорона» получила разрешение на применение среди лиц старше 60», — говорится в сообщении.

В этой связи в ведомстве приняли решение внести изменения в регистрационное досье препарата. Ранее в документе отмечалось, что вакцина показана для профилактики COVID-19 у взрослых 18–60 лет, в новой редакции рекомендация распространяется на взрослых старше 18 лет без максимального возрастного порога.

Ранее в пятницу глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что ведомство завершило оценку вакцины «ЭпиВакКорона» для применения у людей старше 60 лет.

18 февраля заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков сообщил, что антитела к коронавирусу выработались у всех добровольцев от 18 до 60 лет, которые принимали участие в исследовании после вакцинации «ЭпиВакКороной».

21 февраля генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов рассказал, что организация получила уже более 45 обращений из-за рубежа о проведении исследований и о начале производства за границей вакцины «ЭпиВакКорона».

О получении препаратом регистрационного удостоверения объявил 14 октября 2020 года президент России Владимир Путин.

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