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Антитела после «ЭпиВакКороны» выработались у 100% добровольцев до 60 лет

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Антитела к коронавирусной инфекции выработались у всех добровольцев от 18 до 60 лет, что принимали участие в исследовании после вакцинации «ЭпиВакКороной». Об этом 18 февраля сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков.

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«Первая группа добровольцев показала 100% иммунологическую эффективность, то есть у всех вакцинированных здоровых людей до 60 лет образовывались антитела», — заявил Рыжиков в эфире Первого канала.

Он добавил, что у добровольцев старше 60 лет эффективность препарата составила 94%. По словам эксперта, это отличный показатель для такого возраста.

Вакцину центра «Вектор» Роспотребнадзора зарегистрировали осенью 2020 года. Это вторая вакцина от COVID-19 в России.

27 января премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что масштабное производство вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» начнется в феврале 2021 года.

8 февраля Министерство здравоохранения России включило вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона» в рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

10 февраля стало известно, что научный центр «Вектор» направил результаты двух фаз клинических исследований вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» в зарубежные научные журналы.

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