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Минздрав рекомендовал «ЭпиВакКорону» для профилактики COVID-19

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Министерство здравоохранения России включило вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» и сухой вариант «Спутник V» в рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, опубликованные на сайте ведомства в понедельник, 8 февраля.

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«Для специфической профилактики COVID-19 у взрослых лиц зарегистрированы следующие вакцины: комбинированная векторная вакцина («Гам-КОВИД-Вак»), дата регистрации 11.08.2020 г.; комбинированная векторная вакцина («Гам-КОВИД-Вак-Лио»), дата регистрации 25.08.2020 г. (оригинальный и сухой варианты «Спутник V». — Ред.), вакцина на основе пептидных антигенов («ЭпиВакКорона»), дата регистрации 13.10.2020 г.», — сказано в документе.

Отмечается, что при подготовке к вакцинации проходить тестирование на антитела к вирусу не обязательно, однако лицам с положительным результатом этого теста прививку не делают.

Тест ПЦР перед вакцинацией необходимо провести тем, кто контактировал с больными с инфекционными заболеваниями в течение последних 14 дней, а также при наличии симптомов заболевания в течение последних 14 дней.

Всего министерство разрешило использовать при лечении коронавируса пять препаратов — фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин и интерферон-альфа.

В конце января Роспотребнадзор сообщил, что две дозы «ЭпиВакКороны» получили уже более 2,6 тыс. добровольцев, участвующих в пострегистрационных испытаниях препарата.

Вакцину центра «Вектор» Роспотребнадзора зарегистрировали минувшей осенью. Это вторая вакцина от COVID-19 в России. Она характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью. Эффективность препарата составила 100%. Среди противопоказаний для прививания — тяжелые формы аллергических реакций.

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