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Эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» против COVID-19 составила 100%
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Эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» против COVID-19 составила 100%

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Эффективность российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКороны» составила 100%, сообщили 19 января в Роспотребнадзоре.

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Препарат был разработан Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» и зарегистрирован в России 14 октября. Как объяснили в Роспотребнадзоре, эффективность вакцины складывается из иммунологической и профилактической эффективности.

«По результатам первой-второй фаз клинических испытаний иммунологическая эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» составляет 100%», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

18 января в России началась всеобщая вакцинация от коронавируса. Сделать прививку бесплатно могут все россияне. На первом этапе вакцинация осуществляется с применением препарата «Спутник V». Он разработан Центром им. Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%. При этом и «ЭпиВакКорона», и «Спутник V» по итогам уже прошедших испытаний показали высокую безопасность и отсутствие серьезных побочных эффектов.

18 января в Роспотребнадзоре отметили, что противопоказанием для вакцинации от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона» может стать наличие тяжелой формы аллергических реакций.

Накануне помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, рассказал «Известиям», что за последнюю неделю по регионам развезли 600 тыс. доз «Спутника V». До конца января в субъекты будет доставлено 2 млн доз вакцины. Поставки «ЭпиВакКороны» пока не носят массового характера. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, масштабное применением «ЭпиВакКороны» начнется с февраля 2021 года.

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