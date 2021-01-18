Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Врио директора «Буйнакскводоканала» задержали по делу о массовом отравлении водой
Происшествия
В противолавинной службе подтвердили гибель одного человека в КЧР
Происшествия
Самолет МС-21 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Жуковском
Мир
Россия объявила о высылке двух сотрудников посольства Нидерландов
Общество
В Москве за четыре дня выпало более половины месячной нормы осадков
Общество
Попова сообщила о выработке иммунитета к коронавирусу у 25% россиян
Общество
СК направил в суд дело обвиняемого в подготовке теракта в Москве
Мир
В ВОЗ заявили о нахождении мира на грани моральной катастрофы
Общество
Минздрав призвал россиян старше 55 лет прививаться от COVID-19 в первую очередь
Сюжет:

Центр «Вектор» назвал противопоказания к применению «ЭпиВакКороны»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Противопоказанием для вакцинации от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» являются тяжелые формы аллергических реакций. Об этом сообщили «РИА Новости» в понедельник, 18 января, в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на ответ центра.

Держать иммунитет: в России приступят к массовой вакцинации
По оценкам экспертов, на прививочную кампанию потребуется несколько месяцев

«Согласно текущей инструкции по применению пептидной вакцины «ЭпиВакКорона», противопоказанием являются лишь тяжелые формы аллергических заболеваний, а также гиперчувствительность к компонентам препарата (гидроокиси алюминия и другим)», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что масштабное производство вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» начнется с февраля 2021 года. Кроме этого, по ее словам, около 20 млн россиян смогут сделать прививку против коронавируса в I квартале текущего года.

С 18 января в России началась массовая вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил глава государства Владимир Путин 13 января. Кроме того, президент РФ выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что сейчас показывает практика.

15 декабря в российских регионах началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции, в Москве она стартовала 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром им. Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Также в России была зарегистрирована разработка центра «Вектор» Роспотребнадзора — «ЭпиВакКорона».

По последним данным, в России выявлено 3 591 066 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 66 037 летальных исходов, выздоровели 2 978 764 человека.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021