Центр «Вектор» назвал противопоказания к применению «ЭпиВакКороны»

Противопоказанием для вакцинации от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» являются тяжелые формы аллергических реакций. Об этом сообщили «РИА Новости» в понедельник, 18 января, в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на ответ центра.

«Согласно текущей инструкции по применению пептидной вакцины «ЭпиВакКорона», противопоказанием являются лишь тяжелые формы аллергических заболеваний, а также гиперчувствительность к компонентам препарата (гидроокиси алюминия и другим)», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что масштабное производство вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» начнется с февраля 2021 года. Кроме этого, по ее словам, около 20 млн россиян смогут сделать прививку против коронавируса в I квартале текущего года.

С 18 января в России началась массовая вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил глава государства Владимир Путин 13 января. Кроме того, президент РФ выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что сейчас показывает практика.

15 декабря в российских регионах началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции, в Москве она стартовала 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром им. Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Также в России была зарегистрирована разработка центра «Вектор» Роспотребнадзора — «ЭпиВакКорона».

По последним данным, в России выявлено 3 591 066 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 66 037 летальных исходов, выздоровели 2 978 764 человека.

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