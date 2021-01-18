В России за сутки выявили более 22,8 тыс. новых случаев коронавируса

За сутки в России выявлено 22 857 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 18 января, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Наибольшее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 выявлено за последние 24 часа в Москве (3679), Санкт-Петербурге (3287) и Подмосковье (1381).

За минувшие сутки от осложнений, связанных с инфекцией, скончался 471 человек. Выздоровели 18 333 пациента.

Всего с начала распространения коронавируса в стране количество выявленных случаев инфекции составило 3 591 066. Летальных исходов зафиксировано 66 037.

В России 18 января стартует масштабная вакцинация населения от коронавируса. О необходимости перехода к ней 13 января заявил президент страны Владимир Путин. Он отметил, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире и это показывает практика.

12 января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о стабилизации уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. По ее словам, зафиксировано снижение на 16% числа госпитализированных с COVID-19.

Вакцинация от коронавируса во всех регионах страны стартовала 15 декабря, а в Москве — 5 декабря. В первую очередь прививки делали врачам, учителям и правоохранителям. Для вакцинации используется препарат «Спутник V», который был разработан в Центре имени Гамалеи и стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа.

Итоговая эффективность препарата превысила 91%. При этом в отношении тяжелых случаев COVID-19 эффективность составила 100%.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.