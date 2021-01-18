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Около 20 млн россиян планируют привить от COVID-19 в первом квартале года

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Около 20 млн россиян смогут сделать прививку против коронавируса в первом квартале текущего года. Об этом в понедельник, 18 января, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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«Согласно сегодняшнему предварительному графику, в первом квартале этого года предполагается предоставить возможность прививаться полностью или начать вакцинацию первыми компонентами вакцин более 20 млн наших граждан», — отметила она на брифинге в правительстве.

Она добавила, что вакцинация будет осуществляться бесплатно и носить добровольный характер. При этом до весны будет использован препарат «Спутник V», созданный Центром имени Гамалеи. С марта начнет применяться «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» Роспотребнадзора, с апреля — вакцина Центра имени Чумакова РАН.

Первую партию вакцины Центра имени Чумакова РАН выпустят в гражданский оборот в марте, объем составит 7,5 млн доз.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат «Спутник V» разработали в Центре имени Гамалеи. О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Ее назвали «ЭпиВакКорона», разработал препарат государственный научный центр «Вектор».

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