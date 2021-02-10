Результаты исследования «ЭпиВакКороны» отправлены в зарубежные научные журналы

Научный центр «Вектор» направил результаты двух фаз клинических исследований вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» в зарубежные научные журналы. Об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что в ближайшее время ожидают публикации результатов исследования российской вакцины. Также в Роскомнадзоре объяснили, почему результат досрочно не публикуют в российских изданиях.

«Обнародование результатов в русскоязычных научных изданиях до выхода соответствующих международных публикаций не представляется целесообразным в силу их эксклюзивности и значимости для широкого круга потенциально заинтересованных лиц. Предполагаем, что содержание упомянутых публикаций даст ответ на большую часть вопросов научного сообщества», — говорится в сообщении пресс-службы.

Двумя днями ранее Министерство здравоохранения России включило вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона» в рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

В конце января Роспотребнадзор сообщил, что две дозы «ЭпиВакКороны» получили уже более 2,6 тыс. добровольцев, участвующих в пострегистрационных испытаниях препарата.

27 января премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что масштабное производство вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» начнется в феврале 2021 года.

Вакцину центра «Вектор» Роспотребнадзора зарегистрировали осенью 2020 года. Это вторая вакцина от COVID-19 в России. Она характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью. Эффективность препарата тогда составила 100%. Среди противопоказаний для прививания — тяжелые формы аллергических реакций.

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