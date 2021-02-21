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«Вектор» получил более 45 обращений из-за рубежа по «ЭпиВакКороне»
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«Вектор» получил более 45 обращений из-за рубежа по «ЭпиВакКороне»

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Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал, что организация получила уже более 45 обращений из-за рубежа о проведении исследований и о начале производства за границей вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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«У нас есть более 45 обращений из-за рубежа от различных фондов и правительственных организаций, которые хотели бы провести исследования нашей вакцины или поднимают вопрос о начале производства данной вакцины на своей территории для обеспечения безопасности своих граждан», — сказал он в интервью программе «Вести недели», показанном на «России 1» в воскресенье, 21 февраля.

Накануне Максютов сообщил, что центр «Вектор» планирует в феврале выпустить 500 тыс. доз «ЭпиВакКороны», а в марте — уже 1,5 млн доз. По его словам, эта вакцина сможет обеспечивать защиту организма на протяжении года.

Кроме того, он рассказал, что до конца февраля добровольцам и жителям России старше 60 лет вакцина от центра «Вектор» будет доступна в рамках гражданского оборота.

В этот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса под названием «КовиВак». Препарат разработали в Центре имени Чумакова, в середине марта первые 120 тыс. доз планируют запустить в гражданский оборот.

Таким образом, на сегодняшний день в стране помимо «КовиВака» зарегистрировано еще две вакцины от инфекции. Речь идет о первой в мире и в России вакцине от коронавируса «Спутник V», разработанной специалистами центра им. Гамалеи и зарегистрированной в августе прошлого года, а также о препарате центра «Вектор» — «ЭпиВакКороне».

Последнюю зарегистрировали осенью 2020 года. 27 января Мишустин сообщил, что масштабное производство вакцины «ЭпиВакКорона» начнется в феврале 2021 года, а в феврале в «Векторе» сообщили, что антитела к коронавирусу выработались у всех добровольцев от 18 до 60 лет, что принимали участие в исследовании после вакцинации «ЭпиВакКороной».

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