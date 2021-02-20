Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Синоптик пообещала приход оттепели в Москву 26 февраля
Спорт
Женская сборная Норвегии выиграла эстафету на ЧМ по биатлону
Экономика
Курс биткоина обновил исторический максимум и превысил $57 тыс.
Авто
Китайцы выпустили автодом с балконом и лифтом
Происшествия
Летевший в Ханты-Мансийск самолет вернулся в Тюмень из-за неисправности
Мир
Песков заявил об ухудшении экономической ситуации на Украине
Общество
Поисковые работы завершены на месте обрушения на фабрике в Норильске
Общество
В России в феврале выпустят 500 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона»
Общество
Первый SSJ-100 авиакомпании «Россия» получил название «Магнитогорск»
Сюжет:

В России в феврале выпустят 500 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центр «Вектор» планирует в феврале выпустить 500 тыс. доз вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона», а в марте — уже 1,5 млн доз. Об этом сообщил 20 февраля гендиректор центра Ринат Максютов.

Всем привит: чем различаются «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»
С помощью трех вакцин создать коллективный иммунитет удастся быстрее, говорят эксперты

«В феврале мы планируем произвести 500 тыс. доз вакцины, в марте — выйти уже на 1,5 млн доз с последующим увеличением до 5 млн доз в месяц», — заявил он в интервью телеканалу «Россия 24».

Максютов отметил, что вакцина «ЭпиВакКорона» сможет обеспечивать защиту организма на протяжении года.

Также генеральный директор центра рассказал, что до конца февраля добровольцам и жителям России старше 60 лет вакцина от центра «Вектор» будет доступна в рамках гражданского оборота.

18 февраля в центре «Вектор» сообщили, что антитела к коронавирусу выработались у всех добровольцев от 18 до 60 лет, что принимали участие в исследовании после вакцинации «ЭпиВакКороной».

8 февраля Минздрав России включил вакцину от центра «Вектор» в рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса.

27 января премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что масштабное производство вакцины «ЭпиВакКорона» начнется в феврале 2021 года.

Вакцину центра «Вектор» зарегистрировали осенью 2020 года. Это вторая вакцина от COVID-19 в РФ.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021