В России в феврале выпустят 500 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона»

Центр «Вектор» планирует в феврале выпустить 500 тыс. доз вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона», а в марте — уже 1,5 млн доз. Об этом сообщил 20 февраля гендиректор центра Ринат Максютов.

«В феврале мы планируем произвести 500 тыс. доз вакцины, в марте — выйти уже на 1,5 млн доз с последующим увеличением до 5 млн доз в месяц», — заявил он в интервью телеканалу «Россия 24».

Максютов отметил, что вакцина «ЭпиВакКорона» сможет обеспечивать защиту организма на протяжении года.

Также генеральный директор центра рассказал, что до конца февраля добровольцам и жителям России старше 60 лет вакцина от центра «Вектор» будет доступна в рамках гражданского оборота.

18 февраля в центре «Вектор» сообщили, что антитела к коронавирусу выработались у всех добровольцев от 18 до 60 лет, что принимали участие в исследовании после вакцинации «ЭпиВакКороной».

8 февраля Минздрав России включил вакцину от центра «Вектор» в рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса.

27 января премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что масштабное производство вакцины «ЭпиВакКорона» начнется в феврале 2021 года.

Вакцину центра «Вектор» зарегистрировали осенью 2020 года. Это вторая вакцина от COVID-19 в РФ.

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