COVID не любит троицу: сколько времени займет ввод в оборот «КовиВака»

В субботу, 20 февраля, была зарегистрирована третья российская вакцина — «КовиВак» разработки Центра имени Чумакова. Директор учреждения Айдар Ишмухаметов пообещал на совещании правительства, что к концу года будет произведено минимум 10 млн доз. Цифра может удвоиться, подчеркнул он. Однако опрошенные «Известиями» эксперты прогнозируют, что полгода понадобится на производство только первых 1,5 млн флаконов. Кроме того, препарату предстоят исследования, которые должны подтвердить его эффективность. В регионах тем временем продолжается прививочная кампания. В Госдуме надеются, что к маю будет провакцинировано 60% населения страны.

Тройной удар

В субботу, 20 февраля, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины против COVID-19 под названием «КовиВак».

— Её разработал Центр имени Чумакова, и уже в середине марта первые 120 тыс. доз будут запущены в гражданский оборот, — сказал глава правительства на совещании об обращении вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции.

В регионах России открыто более 4 тыс. прививочных пунктов, уточнил он. В отдалённых местах организованы мобильные посты и выделен специальный транспорт, который довозит туда людей.

— Мы постоянно наращиваем темпы выпуска вакцин. Уже произведено свыше 10 млн доз «Спутника V», порядка 80 тыс. доз «ЭпиВакКороны». И в ближайшее время будет запущена линия по промышленному производству третьего препарата — «КовиВак», — добавил Михаил Мишустин.

COVID не любит троицу_2 Вакцинация жителей поселка Староуткинск Свердловской области против COVID-19 российской вакциной «Спутник V» на выездной диспансеризации в рамках акции «Автопоезд здоровья» Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

После регистрации вакцины для контроля качества понадобится 28 дней, доложил премьер-министру генеральный директор Центра Чумакова Айдар Ишмухаметов. Только после этого первые 120 тыс. доз поступят в оборот.

— Далее мы предполагаем производить порядка полумиллиона в месяц. И это пессимистичный сценарий. Мы просто хотели бы немного обкатать (месяца за два) технологию на больших объёмах, и уверен, что впоследствии мы увеличим эти объёмы, — сообщил он.

К концу года, по словам Айдара Ишмухаметова, ранее обещанные 10 млн доз могут даже удвоиться.

Сегодня вакцина «Спутник V» производится на семи площадках, ожидается развёртывание еще трех. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

COVID не любит троицу_1 Вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная ФБУН "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

— Что касается второй вакцины — «ЭпиВакКорона», то здесь уже есть два индустриальных партнёра. И мы также надеемся, что коллеги из Центра Чумакова в ближайшее время представят свои предложения по масштабированию вакцины, — отметила она.

К сегодняшнему дню произведено 11,1 млн комплектов доз вакцин , добавила вице-премьер. До конца первого полугодия объём производства без учета «КовиВака» составит 88 млн комплектов доз. Из них 83 млн приходится на «Спутник V», и 5,4 млн — на «ЭпиВакКорону».

— В первом квартале 2021 года планируемый объём производства вакцин мы ожидаем на уровне 30,5 млн комплектов доз. Исходя из планов производства в первом полугодии 2021 года, по нашим оценкам, гражданам для вакцинации будет доступно 59 млн комплектов доз вакцины, — сказала Татьяна Голикова.

По ее словам, доля привитых граждан из группы риска (старше 60 лет) сегодня в России составляет 45%.

Классическая вакцина

Несмотря на постоянное наращивание производственных мощностей ситуация в регионах пока остается сложной, отметила в беседе с «Известиями» член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

— Люди записываются в очередь на вакцинацию, — сказала она. – А для формирования коллективного иммунитета нам нужно, чтобы привитыми были минимум 60% населения страны.

Депутат надеется, что эта цифра будет достигнута к маю.

Регистрацию третьей российской вакцины парламентарий сочла положительным фактором, так как «возможность выбора — это, безусловно, плюс».

По словам источника, близкого к Минздраву, цельновирионная вакцина «КовиВак» построена на том же принципе, что и китайские разработки.

Фото: РИА Новости/ФНЦИ и разработки им. М. П. Чумакова Ампула российской вакцины против коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра имени Чумакова

— А про них (китайские вакцины. — «Известия») по предварительным данным известно, что они несколько менее эффективны, чем тот же «Спутник V», — отметил он, подчеркнув, что для формирования иммунитета этой эффективности все равно хватает.

Сегодня «КовиВак» находится на той же стадии разработки, что и «Спутник V» в августе. То есть для окончательных результатов по эффективности надо дождаться итогов третьей фазы клинических испытаний.

— «Спутник V» был зарегистрирован раньше прочих вакцин, и стадия масштабирования при участии большого количества российских фармацевтических компаний, соответственно, началась раньше. Относительно «ЭпиВака» есть некая неопределенность с антительной эффективностью, поэтому фармкомпании не так охотно предлагают свои услуги по масштабированию. Последняя вакцина только зарегистрирована, ей стадия масштабирования лишь предстоит. «Спутнику V» до наработки первых 1,5 млн доз понадобилось полгода, поэтому я бы закладывал для «КовиВака» примерно такой же цикл, — сказал в беседе с «Известиями» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«КовиВак» — более классическая вакцина, нежели два предыдущих российских препарата, пояснил он.

— Она разработана на основе аттенуированного вируса, который достаточно долго культивировался на клетках, приобретая большое количество мутаций, которые ему не позволяют быть жизнеспособным в естественных условиях, — пояснил вирусолог. — То есть в «тепличных» условиях на клеточных культурах он жизнеспособен, но при переносе на человека — уже нет. Причем важно отметить, что вирус переносят все-таки не живым, его инактивируют («убивают») для того, чтобы он гарантированно не инфицировал людей.

Об эффективности препарата можно будет судить после всех испытаний, добавил эксперт.