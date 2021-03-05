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Минздрав завершил оценку вакцины «ЭпиВакКорона» для применения у пожилых
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Минздрав завершил оценку вакцины «ЭпиВакКорона» для применения у пожилых

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Минздрав России завершил оценку вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор», для применения у людей старше 60 лет. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

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Кроме того, министр заявил о начале экспертизы итогов завершения второй фазы исследования облегченной вакцины «Спутник Лайт».

Президент России Владимир Путин 14 октября 2020 года объявил о том, что вакцина центра «Вектор» получила регистрационное удостоверение. 16 ноября Минздрав РФ выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований препарата «ЭпиВакКорона».

18 февраля заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков сообщил, что антитела к коронавирусу выработались у всех добровольцев от 18 до 60 лет, которые принимали участие в исследовании после вакцинации «ЭпиВакКороной».

21 февраля генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов рассказал, что организация получила уже более 45 обращений из-за рубежа о проведении исследований и о начале производства за границей вакцины «ЭпиВакКорона».

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