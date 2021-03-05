Завершена вторая фаза клинических исследований вакцины «Спутник Лайт»

Вторая фаза клинических исследований вакцины «Спутник Лайт» завершена. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он добавил, что все данные переданы экспертам.

«Завершена вторая фаза клинических исследований, и сейчас они направлены на экспертную оценку, в том числе завершена оценка вакцины, разработанной «Вектором», «ЭпиВакКорона» для использования лиц 60 лет и старше», — отметил глава Минздрава.

28 февраля стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник Лайт». За день до этого в Москве началась вакцинация добровольцев препаратом.

Клинические испытания вакцины «Спутник Лайт» стартовали 18 февраля. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, иммунитет к COVID-19 после прививки данным препаратом начнет формироваться спустя неделю, а максимальное число антител появится через четыре недели после вакцинации.

«Спутник Лайт» был создан специалистами института имени Гамалеи. Для формирования иммунитета от COVID-19 достаточно одной прививки.

Директор центра Александр Гинцбург подчеркнул, что препарат будет защищать от коронавируса на протяжении максимум пяти месяцев, в то время как классический «Спутник V», также разработанный центром имени Гамалеи, позволяет приобрести иммунитет до двух лет.

В 2020 году центр Гамалеи создал первую в России и в мире вакцину против COVID-19 «Спутник V», она была зарегистрирована Минздравом РФ в августе. В феврале безопасность препарата подтвердил международный медицинский журнал The Lancet. Эффективность «Спутника V» оценена в 91,6%.

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