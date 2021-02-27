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В Москве началась вакцинация добровольцев «Спутником Лайт»

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В Москве началась вакцинация добровольцев препаратом «Спутник Лайт», сообщила 27 февраля заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«Сегодня первым участникам исследования вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» сделали прививки. По мере того, как добровольцы будут проходить обследование, объемы вакцинации будут увеличиваться. Сейчас активно идет подача заявок», — отметила она.

По словам вице-мэра, за два дня медицинский осмотр прошли 490 человек.

Клинические испытания вакцины «Спутник Лайт» начались 18 февраля.

Как заявил тогда мэр Москвы Сергей Собянин, иммунитет к COVID-19 после прививки «Спутник Лайт» начнет формироваться через неделю, а максимальное число антител появится через четыре недели после вакцинации.

Днем ранее Минздрав России одобрил проведение третьего этапа клинических исследований однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».

Препарат был разработан в Институте имени Гамалеи. Для формирования иммунитета от COVID-19 его не нужно вводить в два этапа. Директор центра Александр Гинцбург подчеркнул, что препарат будет защищать от коронавируса на протяжении максимум пяти месяцев, в то время как классический «Спутник V», также разработанный Центром имени Гамалеи, позволяет приобрести иммунитет до двух лет.

«Спутник V» стал первой вакциной от коронавируса в мире, он был зарегистрирован Минздравом РФ в августе прошлого года. Второй вакциной стал препарат «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор». 20 февраля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса под названием «КовиВак». Препарат разработали в Центре имени Чумакова.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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