В Москве началась вакцинация добровольцев «Спутником Лайт»

В Москве началась вакцинация добровольцев препаратом «Спутник Лайт», сообщила 27 февраля заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сегодня первым участникам исследования вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» сделали прививки. По мере того, как добровольцы будут проходить обследование, объемы вакцинации будут увеличиваться. Сейчас активно идет подача заявок», — отметила она.

По словам вице-мэра, за два дня медицинский осмотр прошли 490 человек.

Клинические испытания вакцины «Спутник Лайт» начались 18 февраля.

Как заявил тогда мэр Москвы Сергей Собянин, иммунитет к COVID-19 после прививки «Спутник Лайт» начнет формироваться через неделю, а максимальное число антител появится через четыре недели после вакцинации.

Днем ранее Минздрав России одобрил проведение третьего этапа клинических исследований однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».

Препарат был разработан в Институте имени Гамалеи. Для формирования иммунитета от COVID-19 его не нужно вводить в два этапа. Директор центра Александр Гинцбург подчеркнул, что препарат будет защищать от коронавируса на протяжении максимум пяти месяцев, в то время как классический «Спутник V», также разработанный Центром имени Гамалеи, позволяет приобрести иммунитет до двух лет.

«Спутник V» стал первой вакциной от коронавируса в мире, он был зарегистрирован Минздравом РФ в августе прошлого года. Второй вакциной стал препарат «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор». 20 февраля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса под названием «КовиВак». Препарат разработали в Центре имени Чумакова.

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