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Минздрав одобрил проведение третьей фазы испытаний «Спутника Лайт»

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Минздрав России одобрил проведение третьего этапа клинических исследований однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Соответствующая информация опубликована на сайте государственного реестра разрешений на проведение исследований ведомства в среду, 17 февраля.

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«№ 01 — Sputnik-Light-2021 «Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое международное многоцентровое клиническое исследование III фазы по оценке эффективности, иммуногенности и безопасности векторной вакцины «Спутник Лайт» в параллельных группах в профилактике инфекции, вызываемой SARS-СoV-2», — отмечается в протоколе реестра.

Третий этап должен завершиться 28 января 2022 года.

Минздрав разрешил в январе проведение клинических исследований этой вакцины. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отмечал, что «Спутник V», разработанный специалистами Центра имени Гамалеи, — не один препарат, а платформа вакцин.

«Спутник Лайт», по его словам, в основном ориентирован на внешние рынки — туда, где есть сильные эпидемические очаги. В России же будет применяться «Спутник V», который стал первой в стране и мире вакциной от COVID-19.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбур анонсировал 12 февраля завершение второй фазы клинических исследований этой вакцины. Он отметил, что препарат будет защищать от коронавируса на протяжении максимум пяти месяцев, в то время как «Спутник V» позволяет приобрести иммунитет до двух лет.

По его словам, «Спутник Лайт» снижает риск подвергнуться тяжелому течению заболевания, но полностью не исключает его.

В конце января сообщалось, что эта однокомпонентная вакцина появится в феврале этого года.

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