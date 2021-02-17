Минздрав одобрил проведение третьей фазы испытаний «Спутника Лайт»
Минздрав России одобрил проведение третьего этапа клинических исследований однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Соответствующая информация опубликована на сайте государственного реестра разрешений на проведение исследований ведомства в среду, 17 февраля.
«№ 01 — Sputnik-Light-2021 «Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое международное многоцентровое клиническое исследование III фазы по оценке эффективности, иммуногенности и безопасности векторной вакцины «Спутник Лайт» в параллельных группах в профилактике инфекции, вызываемой SARS-СoV-2», — отмечается в протоколе реестра.
Третий этап должен завершиться 28 января 2022 года.
Минздрав разрешил в январе проведение клинических исследований этой вакцины. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отмечал, что «Спутник V», разработанный специалистами Центра имени Гамалеи, — не один препарат, а платформа вакцин.
«Спутник Лайт», по его словам, в основном ориентирован на внешние рынки — туда, где есть сильные эпидемические очаги. В России же будет применяться «Спутник V», который стал первой в стране и мире вакциной от COVID-19.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбур анонсировал 12 февраля завершение второй фазы клинических исследований этой вакцины. Он отметил, что препарат будет защищать от коронавируса на протяжении максимум пяти месяцев, в то время как «Спутник V» позволяет приобрести иммунитет до двух лет.
По его словам, «Спутник Лайт» снижает риск подвергнуться тяжелому течению заболевания, но полностью не исключает его.
В конце января сообщалось, что эта однокомпонентная вакцина появится в феврале этого года.
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