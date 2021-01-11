Минздрав выдал разрешение на исследование «лайт-вакцины» от COVID-19

Минздрав России выдал разрешение центру имени Гамалеи на исследование препарата от коронавируса «Спутник Лайт». Соответствующая информация опубликована на сайте государственного реестра разрешений на проведение исследований Минздрава РФ 11 января.

«Цель клинического исследования: оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата «Спутник Лайт» в профилактике коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Начало — 8 января 2021 года, конец — 31 декабря 2021 года», — отмечается в реестре.

В исследованиях примут участие 150 добровольцев. Испытания будут проходить в трех медучреждениях: Первом Московском государственном медицинском университете им. И.М. Сеченова Минздрава РФ, научно-исследовательском центре «Эко-безопасность» и Научно-исследовательском институте гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ.

В декабре президент России Владимир Путин первым рассказал о том, что специалисты центра имени Гамалеи хотят создать «лайт-вакцину» от COVID-19. Он отметил, что уровень защиты от такой прививки будет меньше, но всё равно будет доходить до 85%. Однако такую вакцину можно будет сделать сразу десяткам миллионов людей.

После этого директор научно-исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что «лайт-вакцина» от коронавируса представляет собой первый компонент вакцины «Спутник V», менять технологию для ее производства не потребуется. По его словам, препарат представляет собой компромисс между продолжительностью действия вакцины и необходимостью быстро сбить пик заболеваемости и смертности от коронавируса.

Гинцбург также добавил, что устойчивый иммунитет от применения «лайт-вакцины» против коронавируса сформируется в течение трех недель.

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