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Минздрав выдал разрешение на исследование «лайт-вакцины» от COVID-19
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Минздрав выдал разрешение на исследование «лайт-вакцины» от COVID-19

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Минздрав России выдал разрешение центру имени Гамалеи на исследование препарата от коронавируса «Спутник Лайт». Соответствующая информация опубликована на сайте государственного реестра разрешений на проведение исследований Минздрава РФ 11 января.

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«Цель клинического исследования: оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата «Спутник Лайт» в профилактике коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Начало — 8 января 2021 года, конец — 31 декабря 2021 года», — отмечается в реестре.

В исследованиях примут участие 150 добровольцев. Испытания будут проходить в трех медучреждениях: Первом Московском государственном медицинском университете им. И.М. Сеченова Минздрава РФ, научно-исследовательском центре «Эко-безопасность» и Научно-исследовательском институте гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ.

В декабре президент России Владимир Путин первым рассказал о том, что специалисты центра имени Гамалеи хотят создать «лайт-вакцину» от COVID-19. Он отметил, что уровень защиты от такой прививки будет меньше, но всё равно будет доходить до 85%. Однако такую вакцину можно будет сделать сразу десяткам миллионов людей.

После этого директор научно-исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что «лайт-вакцина» от коронавируса представляет собой первый компонент вакцины «Спутник V», менять технологию для ее производства не потребуется. По его словам, препарат представляет собой компромисс между продолжительностью действия вакцины и необходимостью быстро сбить пик заболеваемости и смертности от коронавируса.

Гинцбург также добавил, что устойчивый иммунитет от применения «лайт-вакцины» против коронавируса сформируется в течение трех недель.

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