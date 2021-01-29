Названы сроки появления однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в России

Однокомпонентная вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт» появится в феврале этого года. Об этом сообщается в Twitter препарата в пятницу, 29 января.

«В феврале мы запустим однокомпонентную вакцину — мы назвали ее Sputnik Light», — отмечается в сообщении.

Минздрав России выдал разрешение на клинические исследования вакцины «Спутник Лайт» Центру имени Гамалеи 11 января.

В ходе испытаний оценят безопасность препарата, его переносимость и иммуногенность. Исследования планируется закончить к концу 2021 года.

По словам генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, фонд финансирует клинические исследования этой вакцины.

Он подчеркнул, что препарат может стать эффективным временным решением для многих государств, которые находятся на пике заболеваемости COVID-19. Вакцина может давать уровень защиты до 85%.

Дмитриев добавил, что для российского рынка вакцина «Спутник V» продолжит оставаться основным препаратом, используемым для масштабной вакцинации населения от коронавируса.