В Москве начались испытания вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт»

В Москве начались клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Об этом 18 февраля сообщил мэр города Сергей Собянин в личном блоге.

Он отметил, что российская часть начавшихся международных исследований препарата будет осуществляться на базе 10 поликлиник города. Также проверять действие вакцины будут 3 тыс. добровольцев в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Сегодня мы начинаем международные клинические исследования вакцины «Спутник Лайт». Новый препарат, разработанный в Институте им. Гамалеи, призван устранить основной недостаток классического «Спутника V» — наличие двух компонентов, вводимых пациенту с разницей несколько недель», — говорится в сообщении мэра.

Собянин подчеркнул, что иммунитет к COVID-19 после прививки «Спутник Лайт» начнет формироваться через неделю, а максимальное число антител появится через четыре недели после вакцинации.

«Спутник Лайт» уже прошел первые фазы испытаний. У всех, кто его получил, сформировался иммунитет от COVID-19. А сам препарат переносится организмом как обычная прививка», — написал Собянин.

Днем ранее Минздрав России одобрил проведение третьего этапа клинических исследований однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург анонсировал 12 февраля завершение второй фазы клинических исследований этой вакцины. Он отметил, что препарат будет защищать от коронавируса на протяжении максимум пяти месяцев, в то время как «Спутник V» позволяет приобрести иммунитет до двух лет.

По его словам, «Спутник Лайт» снижает риск подвергнуться тяжелому течению заболевания, но полностью не исключает его.

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