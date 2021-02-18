Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
ЦБ лишил лицензии банк «ПСА Финанс груп»
Спорт
Касаткина вышла в финал теннисного турнира WTA в Мельбурне
Мир
Японский министр по делам Олимпиады ушла в отставку перед новым назначением
Общество
Умер Андрей Мягков
Мир
Грузинский премьер заявил об отставке из-за разногласий с командой
Наука
Антитела после «ЭпиВакКороны» выработались у 100% добровольцев до 60 лет
Наука
Россия будет использовать ракеты «Ангара» более 60 лет
Политика
Аксенов высказался о намерении Киева построить дамбу для недопуска воды в Крым
Экономика
Источники сообщили о планах Telegram разместить облигации на $1 млрд
Сюжет:

В Москве начались испытания вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве начались клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Об этом 18 февраля сообщил мэр города Сергей Собянин в личном блоге.

Он отметил, что российская часть начавшихся международных исследований препарата будет осуществляться на базе 10 поликлиник города. Также проверять действие вакцины будут 3 тыс. добровольцев в Объединенных Арабских Эмиратах.

В конец по очереди: как страны сражаются за вакцины
Нехватка препаратов от COVID-19 подстегивает прививочный национализм

«Сегодня мы начинаем международные клинические исследования вакцины «Спутник Лайт». Новый препарат, разработанный в Институте им. Гамалеи, призван устранить основной недостаток классического «Спутника V» — наличие двух компонентов, вводимых пациенту с разницей несколько недель», — говорится в сообщении мэра.

Собянин подчеркнул, что иммунитет к COVID-19 после прививки «Спутник Лайт» начнет формироваться через неделю, а максимальное число антител появится через четыре недели после вакцинации.

«Спутник Лайт» уже прошел первые фазы испытаний. У всех, кто его получил, сформировался иммунитет от COVID-19. А сам препарат переносится организмом как обычная прививка», — написал Собянин.

Днем ранее Минздрав России одобрил проведение третьего этапа клинических исследований однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург анонсировал 12 февраля завершение второй фазы клинических исследований этой вакцины. Он отметил, что препарат будет защищать от коронавируса на протяжении максимум пяти месяцев, в то время как «Спутник V» позволяет приобрести иммунитет до двух лет.

По его словам, «Спутник Лайт» снижает риск подвергнуться тяжелому течению заболевания, но полностью не исключает его.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021