В конец по очереди: как страны сражаются за вакцины

Перебои с поставками вакцин от COVID-19 привели к громкому скандалу между Евросоюзом и компанией AstraZeneca, а заодно и Великобританией, отказавшейся жертвовать своими дозами для помощи европейцам. На фоне сложностей в прививочной кампании Брюссель решил сделать подотчетным весь дальнейший экспорт вакцин за пределы ЕС. Во время глобальной гонки за спасительные дозы и недостаточного объема их производства в мире растут опасения, что беднейшие страны могут вообще не дождаться препаратов. Так, по данным доклада Economist Intelligence Unit (есть в распоряжении «Известий), если население стран с развитой экономикой будет вакцинировано к середине 2022 года, то в государствах с низким уровнем доходов массовая иммунизация продлится до 2024 года, если вообще произойдет.

Кто первый встал, того и доза

Покинувшая ЕС Великобритания успела на три месяца раньше Брюсселя заключить контракт с компанией AstraZeneca на поставку 100 млн доз вакцин и к нынешнему моменту успешно поставила первые прививки уже 7 млн человек. Евросоюз рассчитывал получить в этом году 400 млн доз этой же вакцины, а первые 100 млн на всех своих членов вместе взятых ждал уже в первом квартале. Но из-за неожиданных проблем с производством на европейских заводах AstraZeneca объявила, что сможет поставить в страны ЕС в ближайшие месяцы в лучшем случае четверть обещанного объема. При этом обязательства перед Британией остались в силе. По данным Financial Times, несмотря на проблемы, AstraZeneca будет поставлять Лондону в среднем по 2 млн доз в неделю в течение всего нынешнего года.

В конец по очереди Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Когда несколько недель назад два британских завода AstraZeneca столкнулись с дефицитом производства вакцин, недостача была тут же возмещена за счет поставок с двух заводов компании на территории ЕС. И на этой неделе Брюссель потребовал от компании сделать обратную рокировку, то есть, по сути, отобрать новые дозы вакцины у Лондона в пользу ЕС.

График поставок для Евросоюза не был «обязательством» компании, а скорее отражал «наилучшие усилия», заявил на это главный исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорио в интервью европейской прессе. И так как контракт с Великобританией был подписан первым, то и поставки вакцины туда будут первоочередными, хотя компания «продолжит работать с нашими партнерами по поставкам, чтобы оптимизировать этот процесс и обеспечить производство вакцины в требуемых масштабах и темпах».

Не в мясной лавке

В Лондоне, по понятным причинам, с позицией компании согласились, дав понять, что заводы AstraZeneca в Оксфорде и Стаффордшире будут вольны поставлять вакцины в другие страны лишь после того, как произведут 100 млн доз для местного населения. А вот в Еврокомиссии это понимания не вызвало. «Мы отвергаем логику «первым пришел — первым обслужен» . Это может работать в мясной лавке, но не в контракте о закупках», — с гневом отреагировала еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

Впрочем, не дождавшись благородства от Лондона, в будущем Евросоюз решил и сам его не проявлять. На днях Европейская комиссия объявила о намерении обязать европейских поставщиков вакцин уведомлять власти о ее экспорте за пределы блока. В частности, по ряду сообщений ЕС решил гарантировать, что дозы, произведенные на заводах AstraZeneca в Бельгии и Нидерландах, в будущем не уйдут в Великобританию. В Германии между тем и вовсе намекнули на необходимость запрета на экспорт британцам заодно и вакцины Pfizer/BioNTech, производимой на европейских заводах (к концу февраля Великобритания ожидает 3,5 млн доз Pfizer).

В конец по очереди Фото: REUTERS/Stephane Mahe

В ответ на вопрос «Известий», насколько такое развитие событий вероятно, в Еврокомиссии ответили уклончиво.

— Мы работаем со всеми компаниями над тем, чтобы своевременно поставлять те дозы вакцин, которые были зарезервированы по контрактам с этими компаниями. Мы уверены, что благодаря совместным усилиям в рамках стратегии вакцинации ЕС мы обеспечим необходимые дозы для вакцинации в государствах-членах, — сказали в пресс-службе.

В компании Pfizer «Известиям» пояснили, что пока детали предложения ЕК относительно экспорта производимых в ЕС вакцин против COVID-19 остаются неясными, но «крайне важно, чтобы любые меры, предлагаемые комиссией, не ограничивали и не оказывали другого негативного воздействия на экспорт вакцин или импорт ключевых поставок для производства вакцин».

В пользу бедных

Неравенство в доступе к вакцинам даже среди развитых стран еще больше подчеркивает эту проблему в глобальном масштабе. Согласно прогнозам, которыми с «Известиями» поделились в британском Economist Intelligence Unit (EIU), если основная часть населения стран с развитой экономикой будет привита к середине 2022 года, то для государств со средним уровнем дохода вакцинация растянется до начала 2023 года. В бедных странах массовая иммунизация продлится до 2024 года, если вообще произойдет.

По подсчетам EIU, из 12,5 млрд доз, которые основные производители обещали выпустить в 2021 году, 6,4 млрд уже были предварительно заказаны в большинстве случаев богатыми странами. Канада, например, как утверждается, успела забронировать количество вакцин, впятеро превышающее численность ее населения. А Израиль, в котором уже 40% жителей получили как минимум одну дозу препарата против COVID-19, смог обеспечить себе достаточное количество лекарства от Pfizer за счет более щедрой, чем у других стран, цены.

В конец по очереди Фото: REUTERS/Molly Darlington

— Богатые страны с хорошей системой здравоохранения и небольшим населением, такие как Израиль или ОАЭ, находятся в лучшем положении. Развитые страны, которые финансировали разработку препаратов, также будут в выгодном положении, поскольку они станут частью глобальных усилий по производству вакцин, — сказала «Известиям» автор доклада, эксперт отдела исследований и анализа Economist Group Агат Демаре.

Россия, разработавшая свои собственные вакцины, по мнению исследователя, идет в ногу с графиком вакцинации развитых стран, имея все шансы завершить массовую иммунизацию населения к середине 2022 года. В Китае и Индии, также имеющими собственные вакцины и уже начавшими массовые прививки, этот процесс затянется до конца будущего года, что связано с многочисленностью их населения.

А вот большинству государств с низким уровнем дохода придется рассчитывать только на COVAX-инициативу, возглавляемую ВОЗ и рассчитанную на охват бесплатными прививками от COVID-19 только до 20% населения каждой страны.

На днях глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус сказал, что мир стоит на пороге «катастрофического морального провала» из-за неравной политики вакцинации против COVID-инфекции. А недавний анализ, проведенный по заказу Исследовательского фонда Международной торговой палаты, показал, что мировая экономика может потерять до $9,2 трлн, если правительства не обеспечат развивающимся странам доступ к препаратам от COVID-19. Но попытки давить как на жалость, так и на жадность, мотивированную опасениями будущих финансовых потерь, вряд ли проймут развитые государства, которым самим пока не хватает препаратов, так что пока в пользу бедных остаются одни только разговоры.