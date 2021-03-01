Спасти «Миром»: в РФ создали новое лекарство от COVID-19

В России появится новый препарат от коронавируса прямого действия. Первая фаза клинических исследований лекарства «Мир-19» должна завершиться к середине марта. Об этом стало известно по итогам встречи Владимира Путина с Вероникой Скворцовой — главой Федерального медико-биологического агентства, которое отвечает за его разработку. В ФМБА «Известиям» пояснили, что действие препарата направлено на устранение причины возникновения заболевания, а не на симптомы. По мнению специалистов, российским ученым, по всей видимости, удалось создать первый в РФ препарат, который избирательно действует напрямую на коронавирус. Также экс-министр здравоохранения доложила президенту о создании вакцины нового поколения, которая будет способна защитить людей от COVID-19 на несколько лет.

Эффективно и безопасно

ФМБА разработало препарат, который основан на применении микро-РНК (малых молекул РНК), блокирующих определенные участки РНК-вируса, в частности те, которые отвечают за копирование молекул патогена (так называемый РНК-полимеразный сайт). Первая фаза клинических испытаний лекарства «Мир-19» завершится в середине марта. По словам Вероники Скворцовой, препарат не влияет на иммунитет человека, но при этом высокоэффективно поражает вирус и предотвращает самые тяжелые формы развития инфекции.

Важно, что этот препарат действует этиотропно (лечение направленно на устранение причины возникновения заболевания, а не на симптомы), рассказал «Известиям» директор Института иммунологии ФМБА, разработавшего препарат, член-корреспондент РАН Муса Хаитов.

— В результате применения препарата подавляется развитие вируса в клетках при отсутствии побочных эффектов, которые наблюдаются у большинства тестируемых против коронавируса лекарств, — подчеркнул он.

В последнее время именно на препараты данного типа во всем мире возлагаются большие надежды и разработки таких лекарств ведутся давно, сообщил «Известиям» профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский. Многие из них проходят клинические испытания, но пока существует лишь несколько таких препаратов, которые были допущены для лечения, и их эффективность ниже желаемой.

— Препарат «Мир-19» основан на микро-РНК — miR-19 — отсюда и название. Речь идет о коротких фрагментах интерферирующей РНК длиной 20–25 нуклеотидов, которые комплиментарны сайтам репликации РНК-вируса, то есть отвечают за копирование его молекулы, — рассказал эксперт. — Микро-РНК могут связываться с этими сайтами, образуя двухцепочную структуру, и таким образом блокировать доступ к ним так называемой РНК-зависимой РНК-полимеразы (RdRP). Этот фермент полимераза также синтезируется на матрице вируса и может остановить синтез этого фермента, а также синтез других белков вируса с помощью интерферирующих микро-РНК. В последнее время на них была большая надежда в борьбе с вирусами, а также для лечения разных заболеваний, включая онкологические, где требуется выключение работы определенных мутантных генов.

Спасти «Миром» Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

По-видимому, российским ученым из Института иммунологии удалось создать первый в РФ препарат этого типа, что делает его эффективным и безопасным, отметил заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.

Справка «Известий» ФМБА — одна из важнейших структур в области российского здравоохранения. В общей сложности агентство обслуживает 3,5 млн жителей страны, включая работников более чем 700 организаций с особо опасными условиями труда и рисками, а также членов их семей. Кроме того, ведомство оказывает помощь населению 20 административных закрытых территорий, 39 городов-спутников и наукоградов, которые расположены не только в 54 регионах РФ, но и на Байконуре в Казахстане.

Иммунитет без антител

В январе в ФМБА приступили к прививочной кампании против коронавируса. Помимо врачей и сотрудников, вакцину получают в первую очередь критический персонал «Росатома», отряд космонавтов и члены спортивных сборных, которым предстоит принять участие в предстоящих Олимпийских играх. При этом агентство также работает над новой технологической платформой для создания вакцин против COVID следующего поколения.

— В том случае, если изменчивость вируса будет такова, что накопившаяся мутация в S-белке в рецепторном домене не позволит связываться антителам, мы разрабатываем вакцину, которая отличается тем, что воздействует не на S-белок, а на другие белковые компоненты вируса и прежде всего вызывает развитие не гуморального иммунитета, то есть через активацию антител, а развитие клеточного иммунитета, цитотоксического иммунитета, преимуществом которого является длительность, — заявила на встрече с Владимиром Путиным Вероника Скворцова.

По ее словам, если антительный иммунитет держится месяцами, то клеточный — годами. Эксперименты доказали сохранение иммунитета до 13–17 лет. К подобным вакцинам относятся пептидные, в частности «ЭпиВакКорона», разработанная в «Векторе», сообщил «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

— Судя по тому, что антительный ответ на эту вакцину низкий, она воздействует именно на Т-клетки. Это скорее можно отнести к минусам, так как другие вакцины могут стимулировать и Т-, и Б-клеточный иммунитет, — сказал ученый. — Однако можно предположить, что ФМБА идет по другому пути и создает коктейль из пептидов различных мутантных штаммов. Такая вакцина будет защищать от разных вариантов коронавируса. Этот подход не новый и реализуется в мире в плане создания онковакцин.

Сейчас в ФМБА готовятся к клиническим исследованиям, на которые планируется выйти во второй половине года. Однако стоит отметить, что даже существующие в РФ препараты позволяют эффективно защищать населения от СOVID-19.

— Как мне докладывали, имеющиеся у нас сегодня вакцины эффективно работают и против этих штаммов, которые так сегодня всех в Европе пугают, да и не только в Европе, — сказал Владимир Путин.

За время пандемии у россиян было выявлено 3,5 тыс. мутаций коронавируса. Однако фактически все они однонуклеотидные, нейтральные, не имеющие значения для течения коронавирусной инфекции, пояснила Вероника Скворцова. Исключениями стали семь мутаций, распространенность которых превышает 5% в нашей популяции, добавила она.

— Из них четыре — в S-белке в шипообразном, но ни одна из них не в рецепторном домене. И в этой связи рецепторный домен в нашей популяции не изменён, и все наши вакцины — и «Спутник», и вакцина, производимая «Вектором», — хорошо действуют, потому что антитела нормально, без изменений связываются с этим сайтом, — сказала Вероника Скворцова. — И есть три мутации в глубинном белке N, нуклеокапсидном, но это совершенно другая история, она не связана со связыванием.

Глава ФМБА также заверила президента, что российские тест-системы на коронавирус работают при любом штамме. Тем не менее ведомство на фоне изменчивости COVID-19 разработало специальную тест-систему для выявления мутаций обычным мазком. Речь идет не просто о подтверждении вируса, а о выявлении штаммов.