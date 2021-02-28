Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник Лайт», сообщает фонд в воскресенье, 28 февраля.

«Подана заявка на одобрение использования при чрезвычайных обстоятельствах в России и некоторых других странах «Спутника Лайт», — говорится в заявлении фонда в Twitter.

Днем ранее в Москве началась вакцинация добровольцев препаратом «Спутник Лайт».

Клинические испытания вакцины «Спутник Лайт» начались 18 февраля. Как заявил тогда мэр Москвы Сергей Собянин, иммунитет к COVID-19 после прививки «Спутник Лайт» начнет формироваться через неделю, а максимальное число антител появится через четыре недели после вакцинации.

«Спутник Лайт» был разработан в институте имени Гамалеи. Для формирования иммунитета от COVID-19 его не нужно вводить в два этапа.

Директор центра Александр Гинцбург подчеркнул, что препарат будет защищать от коронавируса на протяжении максимум пяти месяцев, в то время как классический «Спутник V», также разработанный центром имени Гамалеи, позволяет приобрести иммунитет до двух лет.

«Спутник V» стал первой вакциной от коронавируса в мире, он был зарегистрирован Минздравом РФ в августе прошлого года. Второй вакциной стал препарат «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор». 20 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса под названием «КовиВак». Препарат разработали в Центре имени Чумакова.

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