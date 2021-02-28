Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В России провели более 111 млн тестов на COVID-19
Общество
Синоптики спрогнозировали месяц слякоти в Москве
Общество
РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник Лайт»
Общество
В России за сутки выявили 11 359 новых случаев COVID-19
Мир
Постпред России опроверг слухи о выходе страны из Совета Европы
Общество
Врач предупредил об опасности резких перепадов давления и температуры
Мир
Ученый назвал причину сокращения популяции чаек в монархиях Персидского залива
Авто
Правительство продлило действующий порядок техосмотра до 1 октября
Наука
Ракета «Союз» со спутником «Арктика-М» стартовала с Байконура
Сюжет:

РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник Лайт»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник Лайт», сообщает фонд в воскресенье, 28 февраля.

Препаратная функция: чем отличаются вакцины от СOVID-19
«Известия» составили памятку, которая поможет сделать выбор между «Спутником V», «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком»

«Подана заявка на одобрение использования при чрезвычайных обстоятельствах в России и некоторых других странах «Спутника Лайт», — говорится в заявлении фонда в Twitter.

Днем ранее в Москве началась вакцинация добровольцев препаратом «Спутник Лайт».

Клинические испытания вакцины «Спутник Лайт» начались 18 февраля. Как заявил тогда мэр Москвы Сергей Собянин, иммунитет к COVID-19 после прививки «Спутник Лайт» начнет формироваться через неделю, а максимальное число антител появится через четыре недели после вакцинации.

«Спутник Лайт» был разработан в институте имени Гамалеи. Для формирования иммунитета от COVID-19 его не нужно вводить в два этапа.

Директор центра Александр Гинцбург подчеркнул, что препарат будет защищать от коронавируса на протяжении максимум пяти месяцев, в то время как классический «Спутник V», также разработанный центром имени Гамалеи, позволяет приобрести иммунитет до двух лет.

«Спутник V» стал первой вакциной от коронавируса в мире, он был зарегистрирован Минздравом РФ в августе прошлого года. Второй вакциной стал препарат «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор». 20 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса под названием «КовиВак». Препарат разработали в Центре имени Чумакова.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021