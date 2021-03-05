В Москве отменили обязательный домашний режим для пожилых

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательный режим самоизоляции для людей 65+ и с хроническими заболеваниями. Об этом сообщил он в своем блоге в пятницу, 5 марта.

«Действительно, есть такая возможность — принять решение о переводе самоизоляции для тех, кому 65+, и людей, страдающих хроническими заболеваниями, из обязательного режима в рекомендательный и разблокировать социальные карты», — написал он.

Пребывание пожилых жителей столицы на домашнем режиме станет рекомендательным с 8 марта, уточняет агентство городских новостей «Москва».

При этом мэр отметил, что возраст и хронические заболевания являются факторами риска, поэтому лучше воздержаться от поездок, сообщается на сайте kp.ru. «А если уж куда-то ехать, то в первую очередь на вакцинацию от коронавируса», — написал он.

Ранее в этот же день сообщалось, что вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор», получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет.

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