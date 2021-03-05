Собянин поручил разблокировать социальные карты москвичам с 8 марта

Москвичам из групп риска с 8 марта разблокируют социальные карты для проезда на общественном транспорте, сообщил 5 марта мэр Москвы Сергей Собянин.

«Действительно, есть такая возможность — принять решение о переводе самоизоляции для тех, кому 65+, и людей, страдающих хроническими заболеваниями, из обязательного режима в рекомендательный и разблокировать социальные карты», — написал мэр в своем блоге.

Также он сообщил, что домашний режим для пожилых москвичей и жителей с хроническими заболеваниями будет иметь рекомендательный характер.

Собянин отметил, что ситуация с пандемией коронавируса постепенно улучшается, уровень заболеваемости снижается, снимается всё больше ограничений. Поэтому появилась возможность ослабить меры и для категории граждан из группы риска.

При этом мэр напомнил гражданам о том, что их старший возраст и хронические заболевания всё еще являются «зоной риска».

«По-прежнему каждый день в больницы с COVID-19 в тяжелой форме попадают 700–800 человек. Поэтому, пожалуйста, если возможно, воздерживайтесь от поездок», — попросил Собянин, добавив, что вакцинация способна защитить их жизнь и здоровье.

Ранее, в январе, власти Москвы приняли решение ослабить часть принятых ранее из-за ситуации с коронавирусом ограничений.

Перестало быть обязательным требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистан­ционной работы. При этом вопрос о возвращении работников в офисы или сохранении удаленки остается на усмотрение руководителей.

Отменили ограничения на работу в ночное время организаций отдыха и развлечений при условии соблюдения санитарного режима, установленного Роспотребнадзором.

При этом граждане обязаны соблюдать масочный режим в общественных местах. Домашний режим для граждан из группы риска тогда был сохранен.

25 февраля Собянин рассказал об устойчивом снижении заболеваемости и допустил смягчение ряда ограничений по коронавирусу в ближайшие пару месяцев, которые коснутся в том числе лиц старше 65 лет. Он выразил надежду на то, что пожилые продолжат активно прививаться от этой инфекции, а ситуация с пандемией — стабилизироваться.