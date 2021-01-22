Открыть карты: мэра Москвы попросили разблокировать проездные пожилым

Социальные карты москвичей могут быть разблокированы: соответствующее обращение к мэру Сергею Собянину направили члены Общественной палаты. По их мнению, невозможность пользоваться городским транспортом препятствует вакцинации пожилых людей. Врачи считают, что эпидемическая обстановка сейчас позволяет снять ряд ограничительных мер в столице. Так, с 22 января вновь откроются колледжи, кружки, спортивные секции, музеи и библиотеки. Специалисты считают, что если ситуация будет улучшаться и дальше, то в перспективе многие сотрудники смогут вернуться в офисы. Согласно осторожным прогнозам, это произойдет в апреле. Этого ждут даже IT-компании, которые занимают самую большую долю среди учреждений, работающих на удаленке, выяснили «Известия».

Платят за вакцинацию

Комиссия Общественной палаты (ОП) России по ЖКХ, строительству и дорогам обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой разблокировать всем пожилым жителям столицы их социальные карты для льготного и бесплатного проезда на общественном транспорте. Письмо подписала председатель комиссии Светлана Разворотнева.

Карты москвичей старше 65 лет заблокированы с 9 октября 2020 года. 29 декабря было объявлено, что они автоматически начнут работать через 14 дней после получения второго компонента вакцины.

При этом в комиссии ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам считают, что блокировка социальных карт препятствует вакцинации людей пенсионного возраста.

— Многие из пожилых горожан сегодня вынуждены оплачивать поездки на общественном транспорте картой «Тройка» и даже прибегать к услугам такси, в том числе чтобы сделать прививку. Люди старшего возраста сегодня активно участвуют в кампании по вакцинации. Снятие ограничений на проезд станет шагом, демонстрирующим уважение к ответственности и сознательности жителей нашего города, — говорится в обращении.

Проблему «Известиям» подтвердили во Всероссийском союзе пациентов (ВСП).

— Мы знаем, что люди старше 65 лет испытывали сложности, связанные с блокировкой социальных карт. Например, в ВСП обратился пенсионер, который стал участником клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 и не получил информации о том, досталось ли ему плацебо или препарат. Не имея данных, он соответственно не мог подтвердить, что прошел вакцинацию, и в результате не смог разблокировать социальную карту, — поделился сопредседатель ВСП Ян Власов.

По его мнению, властям столицы стоит сейчас поискать другие способы защитить пожилое население.

Стало лучше

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции внушает осторожный оптимизм, написал 21 января в своем блоге мэр Сергей Собянин.

С 22 января в Москве возобновят работу колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения, находящиеся в ведении правительства города. Транспортные карты учащихся будут разблокированы.

Также мэр увеличил с 25 до 50% разрешенную заполняемость залов в театрах, кинотеатрах и концертных залах. Кроме того, с пятницы возобновляется деятельность музеев, библиотек, других учреждений культуры.

Пока сохраняется домашний режим для пенсионеров, продлены ограничения на работу ресторанов, баров и ночных клубов после 23:00. Дистанционное обучение для студентов вузов продолжает действовать до 6 февраля.

— Число фиксируемых случаев заболевания коронавирусом в Москве снижается уже несколько недель. Это, на мой взгляд, одна из причин, почему власти столицы пошли на смягчение ограничительных мер, — прокомментировал «Известиям» медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али.

За последние сутки оперштаб Москвы зафиксировал 3458 новых случаев заболевания COVID-19. Неделю назад, 14 января, новых случаев было 5893, а в последний день ушедшего года — 6566.

Метод качелей

В столице постепенно формируется иммунная прослойка населения в связи с достаточным количеством переболевших граждан, а также началом прививочной кампании, отметила врач-эпидемиолог группы компаний «Инвитро» Дарья Тихонова. На этом фоне возможны послабления в ограничительных мерах.

Но минусы ослабления локдауна всё же есть — повышается риск распространения вируса и роста заболеваемости, считает заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган. Не исключено, что через несколько недель возобновится рост числа заболевших, и ограничительные меры придется возвращать.

— Подобное перемежающееся ослабление и усиление ограничительных мер, как подстраивание под эпидемическую ситуацию (так называемый метод качелей), — один из основных способов минимизировать экономический ущерб в ситуации, когда эпидемия сохраняет свою силу, — рассказал Михаил Каган.

Дополнительное влияние на ситуацию в будущем может оказывать распространение в тех или иных регионах более контагиозных штаммов вируса — британского, южноафриканского и бразильского, что также повлияет на решение о возобновлении ограничительных мероприятий.

В офис невтерпеж

Несмотря на послабление мер, удаленный режим для 30% сотрудников московских компаний сохраняется.

— По поводу возвращения сотрудников — всё будет зависеть от того, насколько успешно пройдет кампания по вакцинации от коронавируса. Вполне вероятно, что условием для выхода на работу будет наличие прививки от COVID-19. Либо организации будут постепенно выводить в офис до 50% коллектива к апрелю, — предположила Дарья Тихонова.

Увеличение доли сотрудников, которые могут присутствовать в офисе, и возвращение студентов в вузы возможно при сохранении положительной динамики снижения заболеваемости, добавил Владислав Мохамед Али.

Тем временем компании всё больше адаптируются к «дистанту». Как рассказали «Известиям» в пресс-службе hh.ru, количество вакансий с постоянной удаленной занятостью в Москве в январе составило 6,5 тыс. вакансий, что выше в 1,5 раза показателей даже первой волны коронавируса в марте и апреле. Каждая третья вакансия с удаленкой открыта столичными компаниями из сферы IТ, также существенную долю занимают образовательные учреждения.

Специалисты в сфере IT умеют трудиться и контролировать результаты из любой точки земли, поэтому могут вообще не возвращаться в офис, отметил заместитель генерального директора «Битрикс24» Сергей Кулешов. Однако здесь также есть исключения. Например, в ЦОДах (центрах обработки данных) поддержку осуществляют администраторы и диспетчеры. И эту работу пока невозможно перенести на удаленку, добавил управляющий партнер аналитической компании Marketing Logic Дмитрий Галкин.

В образовательной сфере также невозможно все процессы сделать полностью удаленными. Эффективно работать на «дистансе» она может до полугода, считает директор «ЯКласс» в России Андрей Илингин.

«Известия» запросили оперштаб Москвы о планах по дальнейшему снятию ограничительных мер.