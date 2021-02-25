Собянин допустил смягчение ограничений по COVID-19 для людей старше 65 лет

Московские власти намерены сделать рекомендательными ограничения по коронавирусу для людей старше 65 лет. Об этом в четверг, 25 февраля, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Градоначальник напомнил, что представители старшего поколения и с хроническими заболеваниями входят в группу риска, которая тяжело переносит COVID-19.

«Наша задача как можно лучше оградить этих людей от общения в период пандемии. С учетом снижения роста заболеваемости в городе, надеюсь, что и эти ограничения в скором времени мы переведем из обязательных в рекомендательные, чтобы человек, сам ощущая, насколько он находится в зоне риска, принимал сам для себя эти решения», — сказал Собянин.

Мэр выразил надежду, что люди пожилые люди будут продолжать активно вакцинироваться от коронавируса.

Он также допустил, что столичные власти в течение одного-двух месяцев отменят некоторые ограничения по коронавирусу, если заболеваемость в Москве продолжит снижаться.

По последним данным оперативного штаба, за сутки в столице выявили 1406 новых случаев заболевания COVID-19, 734 человека госпитализированы. При этом 2092 пациента выздоровели. Скончались 47 человек с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.

В начале февраля Собянин допустил, что основные ограничения в городе могут быть сняты к маю, если сохранится тренд на улучшение эпидемиологической ситуации в городе.

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