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Собянин заявил о постоянном улучшении ситуации с коронавирусом в Москве

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Эпидемиологическая ситуация в Москве демонстрирует постоянное улучшение, уровень заболеваемости коронавирусом соответствует показателям начала сентября. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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«Эпидемиологическая ситуация, она сегодня демонстрирует постоянное улучшение. Не то что там одну неделю, один день – на основании этого нельзя строить прогноз и решения.Сегодня мы по уровню заболеваемости находимся в сентябрьских показателях», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

При этом, как отметил градоначальник, в столице пока рано отменять ограничения на проведение массовых мероприятий, а также касающиеся рекомендаций для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко 29 января заявлял, что февраль и март текущего года могут стать переломными в борьбе с коронавирусом в России. В этот период, по его словам, пандемия начнет отступать.

С 18 января 2021 года стартовала всероссийская вакцинация. Соответствующее поручение дал Владимир Путин 13 января.

В Москве вакцинация началась раньше, 5 декабря 2020 года. Записаться на прививку можно на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и ЕМИАС.ИНФО, через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.

Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность лекарства составила 100%.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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