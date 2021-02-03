Последняя очередь: как больницы прощаются с коронавирусом

Десять столичных больниц перестают принимать пациентов с коронавирусом и переходят к привычному режиму, о чем заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В докоронавирусный формат постепенно возвращаются лечебные учреждения по всей России. Какие стационары освобождаются от ковида, как их подготовят к приему не вакцинированных и не переболевших пациентов и куда в условиях продолжающейся пандемии будут отправлять заразившихся россиян – разбирались «Известия».

Почему это происходит, ведь пандемия еще не закончилась

Эпидемиологическая ситуация в Москве продолжает улучшаться. По словам заммэра города, число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции значительно снизилось. По сравнению с прошлой неделей, на этой их число сократилось на 11%. Уменьшается и число госпитализаций. В столице почти 175 тыс. горожан старше 60 лет уже сделали прививку от коронавируса. Все это позволяет сократить число мест в больницах, выделенных для заразившихся коронавирусом, всего к плановой работе вернут 3,2 тыс. коек.

Последняя очередь Временный госпиталь для пациентов с COVID-19, развернутый в ледовом дворце «Крылатское» в Москве Фото: РИА Новости/Илья Питалев

С учетом имеющегося резерва в виде временных госпиталей и практически половины свободных коронавирусных коек в городе мы приняли решение выводить из ковида медицинские учреждения, - заявила ранее Ракова.

Какие московские больницы меняют профиль

К обычному режиму работы в Москве возвращаются 10 лечебных учреждений:

Морозовская больница

Больница № 17

Научно-практический центр имени Логинова

Городская больница имени Мухиной

Научно-практический центр борьбы с туберкулезом

Два корпуса Сеченовского университета

Центральная клиническая больница «РЖД-Медицина»

Медико-санитарная часть МВД

Больница РАН

Научно-клинический центр ФМБА

Также перестают принимать пациентов с коронавирусом временные мобильные госпитали, расположенные на территории 11 стационаров с общим фондом 1,3 тыс. коек.

Ранее, в конце января, в обычный режим работы вернулись еще 5 столичных медучреждений:

Больница имени Иноземцева

Больница имени Юдина

Больница № 51

2-й корпус больницы им. С.И. Спасокукоцкого

Научно-практический центр наркологии

Что происходит в регионах

Ситуация в большинстве российских регионов также улучшается. Мариинская больница в Санкт-Петербурге прекратила прием новых больных с COVID-19. Там проходит заключительная дезинфекция перед началом работы в штатном режиме. Однако для лечения пациентов с коронавирусом оставят 92 койки. В штатный режим работы возвращаются 198 коек хирургического корпуса Детской городской клинической больницы имени Филатова вернутся, для инфекционных пациентов здесь оставят 362 койки. На приём плановых пациентов переходит нейрохирургический институт имени Поленова.

Последняя очередь Мариинская больница в Санкт-Петербурге Фото: ТАСС/Петр Ковалев

В Самарской области в штатный режим переводят часть коечного фонда больницы им. Середавина, клиник медуниверситета, тольяттинской городской больницы №5 и городской больницы №2 Сызрани, сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

До 8 февраля исчезнут базы для приема больных с коронавирусом в Карсунской и Большенагаткинской районных больницах Ульяновской области с возобновлением работы стационаров. В обычный режим возвращаются Ульяновская районная больница и Областная клиническая психиатрическая больница. Об этом сообщил глава регионального минздрава Виктор Мишарин.

Плановый прием пациентов и госпитализацию, приостановленные в октябре из-за пандемии, возобновили больницы Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона.

Возвращаются к профильной деятельности и больницы Хабаровского края – в них сокращается количество коек, увеличенное во время пандемии. В больнице №2 имени Матвеева в Хабаровске уже проводят генеральную уборку всех помещений. В больнице №4 Комсомольска-на-Амуре из 270 коек останется лишь 170.

Как обработают больницы после работы с коронавирусом

В ближайшее время в клиниках, которые прекращают прием новых пациентов с коронавирусом, будет проводиться специализированная санитарная обработка. Также весь персонал больниц пройдет тестирование на коронавирусную инфекцию.

Какие санитарные меры сохранятся в стационарах

Так как пандемия еще продолжается, прием пациентов в медучреждениях будет вестись с соблюдением всех санитарных мер. Госпитализировать больных будут через отдельный вход, интервал между пациентами должен составлять не менее 15 минут. После каждого из них проводится дезинфекция. В помещениях будут проходить дополнительные проветривания и обеззараживание воздуха. Между койками в палатах будет увеличено расстояние.

Последняя очередь Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Как теперь лечь в больницу

Порядок направления на госпитализацию остается тот же, что и был до начала пандемии. В марте 2020 г. Минздрав издал приказ о необходимости теста на коронавирус, который должен быть сделан не ранее чем за неделю до предполагаемой даты плановой госпитализации. Направление на мазок пациенту, которому требуется помощь в стационаре, участковый терапевт выдавал вместе с направлением на другие анализы. Только после этого пациента должен был осмотреть врач, который принимает решение о возможности отправиться в больницу. В декабре обязательное ПЦР-тестирование было отменено. Теперь делать тесты перед госпитализацией врачи не обязаны, хотя это и не запрещено, особенно при наличии клинических симптомов.

Куда будут отправлять с коронавирусом

Об окончании пандемии говорить пока рано - по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки в России COVID-19 заразились 16 474 человека. Самое большое число выявленных случаев в Москве - здесь за сутки выявили 1545 заболевших, при этом число выздоровевших за 24 часа в три с половиной раза превысило число заболевших.

В столице продолжают работу временные госпитали в Коммунарке, в ледовом дворце «Крылатское», конгрессно-выставочном центре «Сокольники», АТЦ «Москва» и на ВДНХ.